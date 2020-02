The Flash Saison 6 Episode 11 : L’Amour est un champ de bataille

The Flash célèbre la Saint-Valentin quelques jours en avance dans l’épisode 11 de la saison 6. Une fête qui est célébrée en compagnie d’Amunet (Katee Sackhoff), venue interrompre les festivités.

Rappelons que le précédent épisode se terminait sur un cliffhanger laissant Iris en très mauvaise posture. On la retrouve à l’extérieur du miroir, et au matin, elle sait maintenant faire des pancakes, possède un superbe appareil pour presser les oranges et est prête à prendre les devants et mettre sa vie en danger si nécessaire, sans en informer Barry. Ah, et nous avons aussi le droit à un placement publicitaire douloureux pour Alexa.

Bien entendu, les scénaristes de The Flash veulent nous dire qu’il y a quelque chose de différent chez Iris, mais qu’il s’agit surtout du fait que son mari doit accepter qu’elle a évolué et qu’elle ne veut plus se contenter d’occuper la position de demoiselle en détresse. Pour autant, cela n’est pas suffisant pour vraiment duper, et on ne peut qu’attendre la conclusion de l’épisode sur ce sujet.

Pendant ce temps-là, à l’exception de la dernière minute, cet épisode de The Flash ressemble à un filler, qui nous occupe avant que l’on retourne vers des enjeux plus pertinents. La thématique de la Saint-Valentin permet de créer des développements pour les personnages, mais les retombées apparaissent superficielles.

Les scénaristes continuent leur travail pour solidifier la place d’Allegra dans la série, et insistent sur la nature possible de la relation qu’elle peut avoir avec Nash — évoquant spécifiquement un lien parental en bout de route. Ce n’est que la chute, et en attendant, on doit regarder Frost endosser le costume de life coach auprès de l’employée de The Citizen pour l’aider à surmonter son cœur brisé. Frost n’est pas Ralph (toujours aux abonnés absents), mais elle sert son but. Il est difficile de ne pas se dire que passer plus de temps en compagnie de Nash serait sûrement plus satisfaisant, pour apprendre à mieux cerner cette version de Wells. Qui plus est, l’apparition en fin d’épisode est plus excitante que tout ce qui touche Allegra.

Cet épisode de The Flash veut, dans tous les cas, profiter de la Saint-Valentin pour nous parler de l’évolution du mariage de Barry et Iris, en les associant à un couple brisé : Amunet et Goldface. Les deux antagonistes sont assez déchainés, pris dans une histoire plutôt ridicule, mais se développant autour de problèmes relationnels étrangement réalistes, spécifiquement lorsqu’il est question d’un manque de communication.

Cela ne se prend pas au sérieux, et tant mieux, cela évite que l’épisode plonge dans l’ennui en le rythmant à l’aide d’un peu de surjeu et de moments fun. Même Barry répétant « Banana ! » parvient aussi à faire sourire.

Comme Barry, les scénaristes de The Flash utilisent cet épisode pour signifier qu’Iris n’est plus celle qu’elle était et qu’il est peut-être temps pour eux de l’accepter et d’arrêter de la traiter comme il le faisait. Bien évidemment, la représentation du journalisme dans l’Arrowverse pourrait être le sujet d’un essai — ils ne sont que trois au Citizen ! trois ! —, mais la compagne du Flash est plus qu’un soutien moral pour son héros. Un message pertinent (quelque peu diminué par la conclusion), dans un épisode léger et bouche-trou.

