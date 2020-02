The Flash Saison 6 Episode 12 : Une femme nommée Sue Dearborn

Nous y sommes. Après avoir teasé son arrivée sur plusieurs épisodes, Sue Dearborn fait son entrée dans l’Arrowverse. Plus précisément, Ralph Dibny retrouve enfin la fille de ses clients dans cet épisode 12 de The Flash saison 6. Bien évidemment, cela ne prend pas la direction qu’il avait dû imaginer…

Commençons par signifier que la série nous délivre un épisode qui délaisse la majorité de ses personnages dans le but de se concentrer sur deux intrigues spécifiques. Par conséquent, pas de Cisco, pas de Caitlin/Frost et de courtes apparitions pour Cecile, Joe et Nash. On peut même ajouter que Barry lui-même fait bien peu dans cet épisode. On peut même conclure que, depuis la fin de la Crise, le groupe est éclaté, chacun faisant face à ses problèmes de son côté — ou presque.

Dans tous les cas, après des mois d’investigations, Ralph Dibny met enfin la main sur Sue qui est de retour à Central City pour faciliter les choses. Pour les compliquer, elle refuse de retourner auprès de ses parents et doit d’abord mettre un terme au danger qui pèserait sur sa personne. La voilà alors à faire équipe avec Ralph, ce dernier étant déterminé à l’aider pour remplir son engagement professionnel.

Dans les comics, Sue Dearborn est la compagne de Ralph, et par conséquent, elle est introduite avec l’idée qu’elle est destinée à finir avec Ralph. Premier succès pour l’équipe créative de The Flash : Hartley Sawyer et Natalie Dreyfuss possèdent une certaine alchimie, une sur laquelle ils vont pouvoir se reposer, et développer par la suite.

C’est un bon pour Sue qui fait une entrée mitigée dans l’univers malgré le fait d’injecter une énergie bienvenue. La partie mitigée vient d’un scénario qui force trop les traits de sa personnalité et nous offre une histoire qui ne la présente pas sous un jour toujours très sympathique. Les scénaristes en font tout simplement des tonnes, au détriment du personnage. En bout de route, Sue cache bien entendu son jeu et Ralph n’en a pas fini avec elle. Les scénaristes connectent son histoire avec celle d’Iris pour bien faire les choses.

La journaliste et épouse de Barry Allen est justement celle au centre de la seconde intrigue de l’épisode. L’investigation ne progresse pas même si la version miroir d’Iris a une piste. Pour notre Iris, elle est toujours coincée et doit trouver comment sortir. Elle n’est cependant pas seule à être bloquée, elle rencontre Eva McCulloch qui s’y trouve depuis 6 ans maintenant. Les scénaristes font quelques efforts pour pointer du doigt la psyché brisée du personnage suite à cette expérience, bien qu’elle a apparemment encore le courage de bien s’habiller et porter des chaussures à talons même si elle ne côtoie personne. Qui plus est, les échanges entre les deux femmes prennent plus souvent que nécessaire une tournure didactique. Reste qu’il est bienvenu que le problème ne soit pas trop vite résolu pour Iris et que sa séparation avec l’équipe permet ainsi de continuer à tenter de pousser le personnage à l’action d’une manière ou d’une autre. La version miroir est plus déterminée, mais cette épreuve participe à offrir des développements à Iris.

Au final, l’absence d’une partie des personnages se fait un peu ressentir, avant tout car on n’a pas encore le sentiment que les enjeux de cette seconde partie de saison 6 de The Flash les concerne tous. Au-delà de ce phénomène, les laisser de côté reste néanmoins pertinent pour faire de la place à Ralph et Iris pour qu’ils puissent, chacun à leur manière, voir leurs intrigues progresser de manière plus visible et efficace. L’épisode en lui-même reste efficace et continue à pousser vers un mystère qui a du potentiel pour la suite de la saison.

