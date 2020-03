The Flash Saison 6 Episode 15 : L’exorcisme de Nash Wells

Le précédent épisode de The Flash nous annonçait qu’Eobard Thawne avait pris le contrôle du corps de Nash Wells. L’heure est venue pour la Team Flash de réaliser son premier exorcisme, alors que Barry doit gérer le fait qu’il ne peut plus courir partout pour résoudre n’importe quel problème.

Cette saison 6 de The Flash se poursuit donc, laissant Miroir Iris — maintenant en compagnie de Miroir Kamilla — mener à bien le plan d’Eva. Plus le temps passe, et plus l’entourage d’Iris remarque un comportement sortant des normes, mais qui rien qui les pousserait à se questionner plus pour le moment. The Flash n’étant pas Fringe, il n’y a pas d’exploration morale ou psychologique à ce stade sur ce que cela implique pour Iris et ses proches.

La femme de Barry est mis en recul de toute façon dans cet épisode de The Flash qui s’intéresse en vérité à Nash Wells. Il était temps, direz-vous, et pas qu’un peu ! On peut même regretter au final que l’on ne passe pas plus de temps dans sa tête pour en découvrir plus sur cette version aventurière de Wells.

Reste que la possession de Eobard Thawne est donc une nouvelle occasion pour les scénaristes d’utiliser leur procédé favori du moment, à savoir une petite balade dans l’esprit d’un personnage. Ce n’est pas comme si nous n’avions pas fait cela il y a peu, avec Barry et Grodd, n’est-ce pas ?

Cette fois-ci, il est surtout question d’apprendre comment Thawne utilise les peurs et les traumatismes de Wells pour prendre le contrôle et surtout confronter ces pénibles moments pour prendre le dessus. Sans surprise, tout tourne autour de sa relation avec Allegra, qui se nomme Maya dans son univers. Les évènements qui nous sont relatés sont assez prévisibles, mais restent bienvenus. Malgré le rôle « clé » qui lui fut offert dans la Crise, on ne peut pas dire que le personnage fut vraiment exploité comme il se doit. Nash est peut-être la version Wells restée le plus unidimensionnelle le plus longtemps possible — parmi ceux qui ont fait partie intégrante de la Team Flash.

Changer de Wells était un bon moyen pour offrir à Tom Cavanagh du nouveau matériel saison après saison, même si les scénaristes rencontraient des difficultés parfois à se renouveler. Avec Nash, le croisement avec Indiana Jones offrait un bon point de départ (plus solide qu’avec H.R. Wells), mais les scénaristes n’en ont plus ou moins rien fait. Sur ce sujet, cet épisode de The Flash est donc un soulagement.

Nash apporte ainsi les notes émotionnelles nécessaires à rendre cet épisode efficace, épaulé par Cécile qui vient apporter aussi son aide à Cisco, puis Barry. Elle est définitivement devenue un atout de taille. Peut-être pourrait-elle aussi percer le mystère Iris/Kamilla ?

Notre speedster doit, en parallèle, s’acclimater au fait qu’il n’a plus qu’une quantité limitée de speedforce, le temps que l’équipe puisse en construire une. Si l’épisode s’amorce avec un Barry irresponsable, il rectifie le tir de manière intelligente pour aider dans le combat contre la meta de la semaine, Sunshine, que l’on oubliera vite. Une constante de cette saison 6 de The Flash, qui ne mérite même plus d’être signalé en vérité.

Cet épisode 15 de The Flash saison 6 parvient à finalement fournir à Tom Cavanagh du matériel pertinent, et cela faisait un moment. Si sa version d’Eobard Thawne ronronne, Nash prend du relief et l’évolution qui le touche offre de quoi maintenir le personnage dans le décor tout en ayant la possibilité d’exploiter les anciens Wells (et pourquoi pas, d’autres versions qu’on ne connait pas). Un petit twist bienvenu pour le personnage et pour la série.

