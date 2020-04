The Flash Saison 6 Episode 16 : Au Revoir et Bonne Nuit

Après un mois de pause, The Flash fait son retour sur The CW pour les derniers épisodes d’une saison 6 destinée à être incomplète pour cause de COVID-19. La série reprend cependant comme s’il n’y avait pas eu vraiment d’interruption, avec une intrigue qui se refuse à vraiment décoller.

Joe West, flic habituellement raisonnable et compétent, s’inspire de Barry et Iris au sein de cet épisode 16 lorsqu’il se retrouve être la cible de Black Hole. Alors que Singh lui propose de rejoindre le programme de protection des témoins, il refuse pour poursuivre son investigation sur Carver et devra ainsi échapper à la mort plus d’une fois présentement.

Cette situation nous rappelle le fait que Barry perd ses pouvoirs, et ne peut plus courir d’un bout à l’autre de la ville sans raison, même si cela ne l’empêche pas à l’occasion d’utiliser ses pouvoirs de manière un peu étrange. On ne change pas notre héros qui est consumé par la culpabilité dès que quelqu’un est blessé ou qu’une vie pourrait être sauvée s’il était là. Parce qu’il est apparemment le seul super-héros du coin et que Joe n’est pas pleinement responsable de ces actions et des conséquences qui en découlent, si on l’écoute parler.

Ni la perte de pouvoirs de Barry, ni la mise en danger de Joe ne sont traitées avec beaucoup d’aplomb ou d’énergie. Le retour de Rag Doll en antagoniste aboutit à des confrontations intéressantes, justifiant en plus que Barry n’utilise pas trop le peu de vitesse qui lui reste.

Là où tout cela devrait aider à rendre Carver plus dangereux, ce dernier reste étrangement dans l’ombre de sa femme, qui a l’air de posséder plus de pouvoirs derrière un miroir que son riche mari caricatural. Néanmoins, l’animosité qui existe dans ce couple est plus probante présentement que celle entre Barry et Miroir-Iris. Cette dernière, pour remplir sa mission, rentre généralement dans le tas, à se demander comment elle ne fait pas lever plus de sourcils devant des réactions excessives pour elle.

Les scénaristes de The Flash ont donc des difficultés à donner une dimension plus émotionnelle et importante à leurs enjeux autour de la famille West-Allen. Reste alors Ralph Dibny qui retrouve une trace de Sue Deaborn et demande l’aide de Cisco pour l’arrêter. En découle un plan très Mission Impossible pour Sue et un travail de détective plus convaincant pour Ralph, ainsi que deux personnages qui, en dansant l’un autour de l’autre, trouve un bon rythme. Celui-ci est encore perfectible, mais le duo est prometteur avec une intrigue qui se connecte ainsi aux plus gros enjeux de la saison pour assurer que tout le monde possède le même objectif.

Au final, cet épisode de The Flash a le mérite de faire un peu progresser ses intrigues, mais le fait sans susciter d’enthousiasme ou de curiosité. Si Ava en tant que vilaine — et son animosité avec son mari — possède du potentiel, l’ensemble prend trop de temps à prendre une forme concrète et à faire grimper les enjeux. Après la possible mort de Barry, la perte de pouvoir de Barry nous illustre simplement que nous sommes cette saison coincés avec des enjeux qui ne prennent pas, avant tout car on n’y croit pas ou que l’on sait que cela ne va pas durer (ou ne pas avoir d’impact visible).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.