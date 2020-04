The Flash Saison 6 Episode 17 : Libération

Après les récents évènements, Barry Allen est forcé de contempler sa vie avec Iris pour arriver à la conclusion qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec sa femme dans ce nouvel épisode de The Flash. Tout est donc en place pour qu’Eva passe à l’action.

En se concentrant sur le couple central, cet épisode 17 de The Flash saison 6 parvient à dérouler son intrigue avec un certain entrain. Nous sommes à un tournant de l’histoire, où Barry ne peut que finalement relier les deux bouts, et comprendre que Miroir-Iris n’est pas sa femme, là où Iris, de son côté, fait des découvertes sur les véritables motivations d’Eva.

Barry Allen : She made incredible pancakes. Cecile, trust me. Iris can’t make pancakes.

Disons-le, le plan de notre vilain de seconde partie de saison ne cesse de se complexifier et de devenir plus alambiqué chaque épisode qui passe au point que ses intentions en deviennent tout aussi nébuleuses – au-delà de sa soif de vengeance envers son mari. Cela fait beaucoup d’efforts et de complications, qui ont néanmoins le mérite de nous ramener le temps d’une scène Bloodwork. Il a un rôle à jouer dans le plan d’Eva, mais il rappelle également qu’il a ses propres plans… pour la saison prochaine de The Flash, peut-être ?

Cet épisode de The Flash repose dans tous les cas sur les épaules de Candice Patton, qui incarnent ainsi deux Iris aux motivations distinctes, et les confrontations/échanges avec Barry. D’abord lorsqu’il tente de l’exposer, puis lorsque le combat inévitable entre eux se produit. Une utilisation à bon escient des miroirs aident à donner forme à une scène d’action efficace et original pour la série qui, dans le cas présent, ne peut en plus pas utiliser la vitesse de Barry.

Bien entendu, toute explication sonne comme du mumbo-jumbo, mais ne pas avoir Barry courir partout pour résoudre ses problèmes a du bon. Tout comme centrer les enjeux sur le couple, bien que cela ne dissimule pas la mauvaise gestion des personnages de la série.

C’est flagrant dans un épisode important pour l’intrigue principale de n’avoir que Barry, Cecile et Nash de présents pour gérer le conflit avec Iris, tandis que Ralph et Cisco rendent visite à Caitlin, malade. Danielle Panabaker étant enceinte à ce moment du tournage, qu’elle soit écartée et juste couchée peut se comprendre, mais la mise en place de cette intrigue n’est pas du tout naturelle et casse en plus le rythme de l’épisode. L’équipe a déjà été plus décousue, mais cela ne signifie pas que les choses sont bien gérées pour autant, au contraire.

Reste un épisode de The Flash qui voit son héros agir, tout comme l’antagoniste, jouant la carte de l’amour qui lie Barry et Iris, plus fort que tout. Un brin mielleux sur les bords, mais le couple étant ainsi, ce serait l’inverse qui serait étonnant. En bout de route, cet épisode offre les retournements et la dose d’action nécessaire pour amorcer le virage narratif nous signifiant qu’on entre dans le dernier arc de la saison… qui ne se composera que de deux épisodes, saison raccourcie oblige.

