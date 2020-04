The Magicians Saison 5 : L’ultime quête magique, pour Fillory et au-delà (fin de série)

La magie a fait son retour dans le monde de The Magicians, mais cela ne se reproduira plus. Cette saison 5 est en effet la dernière et elle commence donc avec un trop-plein de magie, l’introduction d’une nouvelle quête, un « Dark King » mystérieux et de nombreuses petites intrigues.

La plus importante est naturellement la disparition de Quentin (Jason Ralph). Un problème pour les scénaristes, puisque le personnage était le cœur et l’âme du show. Sans lui, The Magicians souffre d’un déséquilibre et il se fera sentir d’une façon ou d’une autre du début à la fin de cette ultime saison.

Quentin était celui qui assurait la cohésion du groupe. Il était celui qui encourageait les autres à se dépasser. Il croyait toujours dans la magie, sans concession. Pour essayer de le remplacer, les scénaristes tentent de transférer ses qualités, ses conflits et son énergie dans les autres personnages. Résultat, Eliot (Hale Appleman) prend les devants.

Après une saison 4 où il était globalement absent, Eliot est celui qui a le plus à faire dans un premier temps. Il aide Alice (Olivia Dudley) à accepter sa perte. Il force Margo (Summer Bishil) à confronter ses erreurs (notamment avec Josh). Il veut sauver Fillory et plus.

Néanmoins, cette saison 5 de The Magicians progresse pour se redéfinir complètement. Sans Quentin, les dynamiques sont réajustées, mais cela ne se fait pas sans heurt. Le souci est que les scénaristes ont clairement abordé chaque épisode comme étant l’opportunité d’expérimenter avec un nouveau concept.

Peu importe que les intrigues se multiplient et tardent à devenir consistantes, ce qui comptait était visiblement de s’amuser avec les possibilités de ce monde magique désormais instable. Les personnages sont alors parfois réduits à n’être que des accessoires employés dans le dernier concept narratif et magique du moment. Cela est occasionnellement frustrant, même si certains épisodes fonctionnent à merveille. Le problème est que des storylines sont mises en pause aléatoirement pour permettre à d’autres de livrer le dernier gimmick en date.

Cela dit, c’est la cinquième saison et l’univers de la série est tellement riche à ce stade que ces dispersions se retrouvent compensées par les incessantes connexions avec le passé du show utilisées pour que tout fonctionne. Plus que jamais, The Magicians récompense les spectateurs assidus en tissant sans cesse des liens entre les différentes périodes de l’histoire — que cela soit à travers le retour de personnages et d’objets magiques ou bien avec les conséquences d’action passées qui se font finalement sentir.

D’Alice qui tente de faire son deuil à Margo qui est prête à tout pour sauver Fillory, en passant par les tourments émotionnels d’Eliot, le besoin de Julia de trouver une quête à la hauteur de Quentin, Penny (Arjun Gupta) qui apprend à endosser des responsabilités, le combat de Kady (Jade Taylor) pour les Hedge Witches, la passion de Fen (Brittany Curran) pour ses couteaux, les sandwichs de Josh (Trevor Einhorn) ou encore l’attitude de Fogg (Rick Worthy), cette saison part peut-être dans tous les sens, mais elle n’oublie personne.

Malheureusement, c’est quand elle s’approche de sa conclusion désormais définitive qu’elle finit par trouver une cohésion réelle. Cette fin est ouverte, suggérant de nouveaux challenges pour le futur, mais elle boucle tout de même assez de choses pour ne pas être une source de frustration. On ne reste pas sans savoir qui va survivre. Au lieu de cela, on nous annonce plein de nouvelles quêtes.

C’est une conclusion adéquate pour The Magicians. Il est dommage qu’elle arrive au terme d’une saison qui fut en grande partie dévouée — parfois maladroitement — à redéfinir ce que la série pouvait être sans Quentin. Les personnages sont toujours excellents, tandis les aventures restent imaginatives et un peu folles. Tout se termine en suivant la logique du show, sans raccourci inutile. L’ensemble est satisfaisant, étant donné les conditions, mais il est indéniable que la série avait encore des histoires à raconter.

