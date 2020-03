The Outsider : La trop longue chasse au monstre de Stephen King

Depuis bien longtemps maintenant, nous avons le droit à des séries basées sur les écrits de Stephen King. Dernièrement, elles sont à foison et même HBO en avait une sur son programme de l’hiver. Ainsi, The Outsider est une adaptation du roman éponyme récent de King.

Tout commence avec la découverte du corps martyrisé d’un garçon de onze ans dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland (Jason Bateman), l’un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié et père de deux fillettes.

Forcément, tout n’allait pas s’arrêter là. Si les résultats des analyses d’ADN ne laissent aucun doute, il y a tout de même un problème : Terry Maitland a un alibi imparable. Le détective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) réalise cependant trop tardivement que l’homme qu’il a appréhendé n’est pas le responsable.

En fait, Ralph va même lutter contre la vérité pendant longtemps, car elle est trop incroyable pour être crédible. C’est là que Holly Gibney (Cynthia Erivo) entre en jeu. Cette investigatrice un peu particulière prend l’affaire en main et va suivre sur la piste d’un monstre qui pourrait bien ne pas être humain.

Si le nom Holly Gibney vous est familier, c’est parce que c’est un personnage récurrent dans l’univers de King. On peut la retrouver dans Mr. Mercedes, interprétée par Justine Lupe. Néanmoins, l’écriture et la description de l’enquêtrice ne sont pas les mêmes d’un show à l’autre.

Quoi qu’il en soit, The Outsider nous propose une investigation qui nous immerge progressivement dans le surnaturel avec un scénario qui aurait été à sa place dans The X-Files, s’il n’avait pas été étiré sur 10 longs épisodes. En fait, la mini-série aurait pu faire avec bien moins d’épisodes — ce qui devient tragiquement évident quand les protagonistes passent la huitième heure entière à attendre que quelque chose se produise.

Développée par Richard Price (The Night Of), cette adaptation nous plonge dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler celle de la saison 3 de True Detective — que ce soit dans l’esthétique ou le rythme. Néanmoins, l’intrigue ne cherche pas à explorer une thématique forte liée au parcours de son héros. Au contraire, puisque Ralph Anderson attend d’être pratiquement à la conclusion pour commencer à accepter l’idée qu’il va devoir faire évoluer sa façon de voir les choses.

The Outsider est le genre de série qui débute fort, expose ses ambitions et ses enjeux avec brio, puis nous fait patienter avant de se décider à construire quelque chose de tangible. Le rythme retombe très rapidement et, sous prétexte d’explorer les blessures des personnages, on nous livre des scènes qui s’étirent inutilement. Tout est fait pour que chaque épisode n’aboutisse que sur une chose concrète à la fois.

Entre l’investigation menée par Holly Gibney et la traque finale du véritable meurtrier, une grosse partie des protagonistes patientent, attendant que leur tour vienne. Pour la majorité d’entre eux, il n’arrive jamais et ils ne seront donc pas réellement développés — l’excellent casting se débattant dès lors avec peu pour tenter de justifier les positions dans lesquelles ils doivent se maintenir.

Concrètement, The Outsider est une mini-série terriblement creuse qui s’appuie sur son esthétique et ses acteurs pour compenser un scénario qui manque sérieusement de substance. C’est un show auquel on a donné l’apparence d’un drama prestigieux, mais seulement ça. Si un propos devait être développé, la cadence du récit l’a empêché d’émerger proprement et nous finissons avec quelques clichés, des réponses évasives et un épilogue bâclé offrant aux personnages tout juste de quoi boucler leurs arcs narratifs. Tout cela est juste un joli gaspillage qui débutait pourtant si bien.

