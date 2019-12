La guerre des mondes : L’envahisseur extra-terrestre s’attaque à l’Angleterre (sur TF1)

Peu de romans de science-fiction ont été plus adaptés que La Guerre des mondes de H.G. Wells. Plus d’une dizaine de films, de plusieurs jeux vidéo, un grand nombre de versions radiophoniques et bien entendu des séries TV. Dans ce dernier registre, cela faisait un moment qu’il y avait eu une adaptation télévisuelle, mais il y en a 2 cette année. Une est Française, mais nous nous intéressons à l’autre aujourd’hui, celle que BBC One a mise un an avant de diffuser.

La guerre des mondes (ou The War of the Worlds en VO) est cette fois écrite par Peter Harness et prend place dans l’Angleterre édouardienne. Nous suivons George (Rafe Spall) et Amy (Eleanor Tomlinson) qui tentent de se construire une vie ensemble tout en étant traités comme des parias parce qu’ils défient les conventions sociales de leur époque. George quitte en effet sa femme qui refuse de lui accorder le divorce. Ils n’ont dès lors pas beaucoup d’amis, à l’exception d’Ogilvy (Robert Carlyle), un scientifique local qui leur montre des photos d’une éruption sur Mars. Quelques jours plus tard, une météorite s’écrase près de chez eux et il ne faut pas longtemps avant que plusieurs autres la suivent, et que de gigantesques machines se mettent à tout annihiler sur le passage.

Divisée en trois parties, cette mini-série nous raconte ainsi l’invasion du point de vue de George et Amy, mais aussi ce qu’il se déroule après la guerre — soit la vie dans une Angleterre où tout a été empoisonné et où les derniers survivants n’ont pas d’espoir.

Peter Harness cherche à trouver un angle pour différencier sa version de l’histoire des précédentes, optant alors pour une narration non linéaire. Une fois que l’on arrive à la fin du premier tiers, on apprend donc qui a survécu et l’on revient en arrière pour découvrir comment les autres sont morts.

Les allers-retours entre l’invasion et l’après-guerre n’apportent pas beaucoup à l’histoire dans son ensemble, car celle-ci est limitée par le fait que le scénariste n’avait finalement pas grand-chose à dire. Il parvient brièvement à rappeler le propos anti-impérialiste de l’œuvre de H.G. Wells, mais le temps passé à établir les problèmes que George et Amy rencontrent vis-à-vis des conventions sociales de leur époque qu’ils défient avec leur amour n’aboutit sur rien de pertinent.

Pour compenser, cette version de La guerre des mondes ne peut pas réellement compter sur le grand spectacle. Les tripodes sont bien faits, mais les scènes où ils attaquent sont finalement limitées au point que le dernier tiers de la mini-série se résume à une longue attente. Elle en devient soporifique, étirant au possible l’agonie des personnages afin que la série soit assez longue pour être découpée en trois épisodes. Le casting fait de son mieux, en particulier Eleanor Tomlinson qui porte une grande partie de cette adaptation sur ses épaules, mais le scénario est trop faible pour qu’elle puisse faire des miracles.

En bout de course, cette version de La guerre des mondes est relativement décevante. Elle délivre quelques moments de tension, bénéficie d’une production de qualité correcte et avait des idées intéressantes au départ — comme replacer l’histoire dans le passé. Le souci est que l’écriture n’est pas à la hauteur des ambitions du projet qui peine en plus à rester divertissant jusqu’au bout.

Publié en novembre 2019, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la diffusion de l’intégralité des épisodes de La guerre des mondes sur TF1 ce lundi 30 décembre à partir de 21h05.

Tags : Séries Anglaises moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.