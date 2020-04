Une Belle Histoire Saison 1 : Des romances d’aujourd’hui

Après avoir créé une des meilleures séries françaises des années 2000 avec Un Village Français, Frédéric Krivine et son producteur Emmanuel Daucé (aussi derrière Irresponsable) refont équipe. Cette fois-ci, exit l’occupation et ses soubresauts, place à une thématique déjà rampante dans leur précédente collaboration, le couple.

Une Belle Histoire est une — très — libre adaptation de la série anglaise Cold Feet, dont elle reprend la mécanique des trois couples liés par l’amitié. C’est au travers de David, jeune veuf, qu’on circule entre ses amis, Philippe et Caroline ensemble depuis le lycée et dont la vie de couple semble en panne ; Malika et Georges qui s’apprêtent à accueillir leur premier enfant ; et Charlotte, véritable opposé de lui, dont il s’éprend.

Au travers de cet authentique récit choral, Frédéric Krivine s’interroge, qu’est-on prêt à sacrifier pour pouvoir aimer ? Pour tenter d’y répondre, la série entremêle les questionnements autour du couple et de l’amour en égrainant des sujets tels que l’infidélité, le désir ou encore la parentalité. Tout cela à l’aide d’une écriture faite de délicates nuances, mêlant à la fois comédie romantique et drame, visant à pénétrer l’intimité de ces personnages.

Une Belle Histoire, comme toute série du type, ne peut reposer que sur un attachement du public pour ces personnages. Au bout de ces 8 épisodes, on a réellement envie de continuer l’aventure avec eux, on suit leurs joies, leurs peines et leurs tentatives pour s’améliorer, car au fond, on se retrouve chez eux. Que ce soit la lassitude du couple, les angoisses d’un futur père, le doute permanent quant au devenir d’une rencontre, sans avoir nécessairement vécu les mêmes choses, les scénaristes parviennent à imbiber leur plume d’une belle sincérité.

Ceci étant incarné par une distribution sans fausse note. La série fait le choix des figures montantes du petit écran. Notamment avec Sebastien Chassagne (génial dans Irresponsable) qui campe avec Tiphaine Daviot (Zone Blanche, autre excellente création de France2), un couple en formation absolument délicieux. On retrouve aussi Juliette Navis (Hippocrate), Jean-Charles Clichet (Mytho), Ben (Nina) et Louise Monot (Malaterra). Ensemble, ils parviennent à rendre tangible leurs personnages, mais également l’amitié les unissant.

Si l’on peut reprocher à Une Belle Histoire de mettre en avant uniquement des couples hétérosexuels, elle donne à voir quelques éclats de modernité et d’ancrage dans son époque. Notamment quand elle aborde la question de l’orgasme féminin et plus largement les désirs d’une femme. Mais également quand, au détour d’une scène, le personnage de Charlotte décrit son avortement. Ou encore en mettant en scène une intrigue ayant trait au harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Ceci dessine une série parvenant à étendre son sujet et ne pas se retrouver prisonnière de ses propres questionnements.

Ainsi, France 2 s’offre avec Une Belle Histoire sa création la plus solide depuis Dix Pour Cent. Au travers d’une plume tour à tour caustique, émouvante et perpétuellement sensible, Frédéric Krivine confirme sa place dans le paysage télévisuel français. J’espère vivement voir ces personnages prolonger l’aventure dans une seconde saison.

Tags : Séries Françaises moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.