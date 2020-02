Van Helsing Saison 4 : Tous les chemins mènent à Dracula (sur Netflix)

Au cœur du catalogue de SyFy, Van Helsing n’est certainement pas la série qui se fait le plus remarquer. Pourtant, même si elle est loin d’être exempte de défauts bien visibles dans les limites de sa production, elle est étrangement plus ambitieuse que la moyenne dans sa structure narrative.

La saison 4 illustre cela de nouveau avec son récit mythologique s’étendant dans de nouvelles directions pour mieux se recentrer sur ses enjeux le moment venu. On retrouve ainsi Vanessa (Kelly Overton) qui a choisi de changer son approche après la mort de Scarlett (Missy Peregrym) à la fin de la saison 3. Elle désire toujours éliminer le Dark One — qui se trouve être Dracula jouée par Tricia Helfer —, mais elle est décidée à arrêter de tuer. Elle veut sauver du monde.

Cela ne sera pas aisé et le fait que le personnage est absent durant une bonne moitié de la saison n’aide pas. En effet, désormais scénarisée par Jonathan Walker, Van Helsing nous offre une saison 4 qui n’a une fois de plus pas peur de se séparer de son héroïne, trouvant deux remplaçantes pour combler le vide.

Narrativement parlant, cette nouvelle fournée d’épisodes alterne donc toujours autant entre les points de vue, mais abandonne surtout un nombre notable de personnages à mi-parcours pour mieux explorer l’Histoire des vampires. Du moins, après des errements durant la première mi-saison. Il apparait évident que le nouveau showrunner devait désamorcer des situations mises en place par son prédécesseur et qu’il était pressé d’introduire de nouveaux visages.

On rencontre ainsi Jack (Nicole Munoz) et Violet (Keeya King), deux jeunes femmes qui sont destinées à marcher dans les pas de Vanessa, mais qui sont prises dans des situations encore plus compliquées qu’elle.

Van Helsing a déjà bien développé sa mythologie en explorant le passé, mais elle a toujours de nombreux twists à dévoiler en suivant cette direction. Si Jack et Violet, aidées par Axel (Jonathan Scarfe) et Julius (Aleks Paunovic), sont là pour forger le futur, c’est une nouvelle fois dans les origines des Van Helsing que la saison est parvenue à enraciner son récit. Les actions des ancêtres forcent leurs descendants à poursuivre un combat qui n’aurait pas dû être le leur.

La série n’est pas très portée sur les métaphores et le sous-texte, mais cette saison 4 s’affirme véritablement dans cette idée de transfert de responsabilités d’une génération à l’autre. C’est un sujet avec du potentiel et il est dommage que le show continue de s’encombrer avec des personnages secondaires souvent trop caricaturaux pour réussir à exploiter sérieusement ses thématiques.

Cela dit, il est appréciable de voir un certain nombre de figures récurrentes être finalement éliminées cette saison — en particulier au niveau des vampires. Après tout, la saison 5 sera la dernière, autant bien préparer le terrain en faisant au préalable le ménage.

Cette saison 4 de Van Helsing a en tout cas été chargée en rebondissements et révélations, même si elle laisse en suspens un nombre notable de storylines. Ce fut un voyage inégal, mais qui a le mérite de ne pas suivre une route prévisible, ce qui permet au show de rester intrigant et de surprendre encore à l’occasion, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Maintenant, on peut espérer que la fin parviendra à tout boucler proprement.

Publié le mois dernier, cet article est aujourd’hui remis en avant à l’occasion de la mise en ligne en France sur Netflix de cette saison 4 de Van Helsing.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.