Vikings Saison 6 Episode 10 : Les meilleures intentions…

Nous arrivons à la fin de la première moitié de cette saison 6 de Vikings et, après avoir fait appel à Harald dans le précédent épisode, Bjorn doit préparer la défense du pays. Bien entendu, tout cela mène à la confrontation annoncée il y a un moment déjà.

Il faut cependant attendre une demi-heure pour qu’elle débute. Avant cela, il est question de remettre en avant les tensions existantes entre Harald et Bjorn. Le sujet aurait mérité d’être traité de manière frontale, car le Roi élu des Vikings se révèle être toujours plus frustré face au fils de Ragnar et cela aboutit sur de tragiques conséquences qui ne seront probablement jamais abordées par la suite.

Michael Hirst a vraiment appuyé sur la jalousie d’Harald, même quand celui-ci a finalement obtenu ce qu’il voulait. Cette obsession qui le ronge clairement a réduit ce complexe personnage à devenir une caricature de lui-même. C’est regrettable.

À ce stade, on pouvait espérer de Vikings quelque chose se concentrant plus sur l’aspect épique des évènements se préparant. Cette première moitié de saison 6 n’a pas été très efficace sur la partie guerrière du show, seule Lagertha a su délivrer un peu de frissons dans ce registre. Cette attaque finale était donc attendue, et pas uniquement parce qu’elle a été annoncée il y a un moment déjà.

Quand elle finit par débuter, elle propose des choses prometteuses. Une fois de plus, la série emploie une approche originale pour mettre en avant les enjeux, offrant un tête-à-tête imaginaire entre Bjorn et Ivar. Cela est vraiment intéressant, leur discussion illustrant combien cet affrontement est pour eux plus au sujet de leurs destinées respectives que de l’avenir du pays. C’est à propos des fils de Ragnar, mais cela ne pouvait tout de même pas être réduit à cela.

Pourtant, tout le reste est peu enthousiasmant. La réalisation rend les combats confus, n’offrant pas nécessairement une vision de l’espace assez claire, ce qui fait que l’ensemble devient rapidement difficile à suivre — en particulier avec Bjorn qui bouge beaucoup et qui finit là où il a commencé.

Les dernières scènes confirment de toute manière que le résultat était vraiment ce qui comptait le plus à ce stade. L’invasion est presque une formalité scénaristiquement parlant pour mettre en place les dix prochains épisodes. Tout ce qu’Ivar complote dans le dos d’Oleg doit finir par payer et c’est ce qui sera important pour la suite.

Néanmoins, le destin de Bjorn reste au premier plan, bien que Michael Hirst ne délivre pas une conclusion claire à son sujet ou à celui d’Harald. On reste ainsi dans l’expectative sur plusieurs choses. Après tout, il y a encore 10 épisodes avant que cette ultime saison de Vikings ne s’achève de façon définitive. Cette mi-saison se termine avec quelques bonnes choses, mais surtout des frustrations. Ces dernières ne rendent cependant pas moins curieux pour la suite.

