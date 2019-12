Cette saison 6 de Vikings a beau offrir de véritables confrontations, elle peine à vraiment prendre de la vitesse. Cet épisode 4 introduit cependant une idée qui devrait aider à bousculer les choses.

Le sauvetage de King Harald n’a définitivement pas tourné comme Bjorn l’escomptait. Idem en ce qui concerne la future conquête de la Scandinavie qui ne va pas dans le sens qu’Ivar avait envisagé — il ne se voit pas devenir un simple pantin pour Oleg. Néanmoins, les déceptions ouvrent des perspectives inédites.

En ce qui concerne Bjorn, il apparait que Michael Hirst a décidé de faire de lui le Roi de son pays, et pas seulement de Kattegat. Il veut unifier les différents leaders derrière lui et l’idée est introduite à l’aide d’une longue méditation au coin du feu. Il y a quelque chose de légèrement absurde que ce soit à Olaf de présenter le concept. C’est un raccourci qui sert à forcer le développement tout en essayant de créer un effet de surprise. Dans ce sens, cela fonctionne, car rien ne laissait présager un tel revirement.

Si cette redirection de l’histoire est délivrée de façon assez brouillonne, elle est bienvenue, car le scénariste ne sait visiblement pas quoi faire de Bjorn — et cela ne date pas d’aujourd’hui. Dernièrement, il tente de le faire marcher dans les pas de son père, et ce, plus qu’auparavant. Hirst n’a jamais bouché le vide laissé par la mort de Ragnar, ce qui a handicapé sérieusement la saison 5. Vikings aurait peut-être pu s’arrêter après le décès du personnage, mais elle a continué, alternant les conflits devenus trop familiers et avançant sans destination précise. Cela change donc un peu à présent.

Il est certain que cela n’entre pas dans les plans d’Ivar, mais rien ne va dans son sens en ce moment. Oleg s’affirme encore plus rapidement qu’attendu comme étant un problème plus qu’un allié. Ivar le réalise et commence à planter des graines pouvant faire germer le genre de bouleversements qui lui permettrait d’obtenir ce qu’il veut. Le personnage retrouve de son intérêt en s’immergeant dans un jeu politique dangereux. Espérons qu’il en sorte changé.

Le changement n’est malheureusement pas là pour Lagertha, celle qui le cherchait le plus. Elle reprend les armes, cela finit en drame et sa retraite au calme est dès lors ruinée. Il n’est cependant pas évident de comprendre où cela doit la mener en tant que personnage.

Cette saison 6 de Vikings commence donc à révéler ses véritables ambitions et certaines sont prometteuses, mais une partie des intrigues continue d’avancer sans conviction (pourquoi insister une fois de plus sur l’état de Hvitserk pour arriver au même niveau qu’auparavant ?) et il n’est pas aisé de s’investir pleinement dans cet épisode. Espérons que ce qui est entamé ici donnera rapidement un résultat concret pour tenter de remédier à cela.

