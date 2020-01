Vikings Saison 6 Episode 5 : La clé

De retour après une petite semaine de pause, cette première partie de saison 6 de Vikings arrive à mi-parcours avec un épisode qui s’annonçait déterminant pour la suite. Il ne l’est pas.

En effet, nous avons là un classique épisode de mise en place, ce qui ne serait pas un problème s’il était le premier, mais il fait suite à un autre qui paraissait déjà installer la situation qui ne prendra finalement corps que dans l’épisode 6.

Ainsi, Michael Hirst veut nous raconter comment le premier roi de Norvège a été élu. Introduite par Olaf, cette idée a clairement séduit Bjorn qui se voit déjà porter la couronne, mais si cet épisode parvient à rappeler quelque chose, c’est que les Vikings passent leur temps à se faire la guerre. La perspective de s’unifier du jour au lendemain revient pour certains à perdre leur gloire durement gagnée.

Tout ceci apparait alors comme étant surtout l’explicitation d’une conjoncture installant Bjorn dans le rôle de l’homme à abattre. Même s’il est élu, il est fort probable que cela ne s’arrêtera pas à un couronnement. Du sang coulera avant que le titre puisse être légitimé. Seulement, ce n’est pas dans cet épisode que cela se produit. Pour le moment, nous avons des échanges de platitudes et quelques alliances qui se mettent en place. La situation s’étend d’une façon qui apparait inutilement superficielle.

C’est un peu la même chose du côté de Lagertha. On aurait pu penser que l’arrivée de Gunnhild après l’attaque propulserait l’intrigue vers une autre confrontation finale et victorieuse, mais il n’en est rien. Les deux guerrières sont réunies et supervisent la construction d’une fortification pour repousser les bandits. En cours de route, on perd légèrement le sens de la communauté qui s’était installé dans l’épisode précédent. De plus, il devient difficile de déterminer s’il est question d’offrir à Lagertha un dernier affrontement avant la retraite, de lui redonner l’envie de se battre ou de l’entrainer vers des funérailles — qui se ferait avec un passage de relais à Gunnhild, en quelque sorte.

Au moins, il y a l’idée que l’on aura prochainement une réponse. En ce qui concerne Igar, la situation continue de piétiner. Vikings est une série qui prend toujours plus son temps au gré des saisons qui passent. À l’époque de Ragnar, il aurait été évident que la confrontation entre Oleg et les Vikings allait forcément prendre place avant l’épisode 10, mais rien n’est moins sûr à ce niveau. Pour l’instant, le petit monde d’Ivar n’arrête pas de se compliquer, sans que cela paraisse mener quelque part.

Cette première partie de saison 6 de Vikings poursuit donc à son rythme et celui-ci devient une légère source de frustration. Comme la saison passée, Michael Hirst a les yeux sur la destination et étire des situations pour ne pas l’atteindre trop rapidement. Il y a des choses intrigantes ici et là, mais cet épisode 5 fait bien trop écho au précédent pour être satisfaisant.

