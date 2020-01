Vikings Saison 6 Episode 6 : La Mort et le Serpent

Attention, cet article contient des spoilers majeurs concernant cet épisode 6 de la saison 6 de Vikings.

Après avoir étiré plus que nécessaire les récents évènements, Michael Hirst finit par orchestrer l’inévitable dans cet épisode 6 qui précipite cette saison 6 de Vikings dans une nouvelle direction.

Par le passé, la série profitait d’un découpage assez efficace pour faire monter les enjeux et laisser les grands moments se jouer avec naturel. Quand cet épisode débute, nous nous retrouvons en plein milieu de l’élection du roi de Norvège. Ayant perdu tout l’élan donné auparavant, c’est avec peu d’énergie que le résultat est révélé.

Si Michael Hirst n’a jamais eu de trop de problème à réécrire des vérités historiques pour servir son narratif, il n’est pas allé jusqu’à faire de Bjorn le roi de Norvège, offrant finalement à Harald la couronne qu’il était destiné à porter. Cela est presque étonnant, mais ce retournement de situation est plus que bienvenu. Si le récit s’étire une fois de plus, il a le mérite de rebondir quand Bjorn réalise que son futur s’est soudainement compliqué.

L’histoire se répète en quelque sorte. À chaque fois que le calme s’installe, Ragnar et ceux qui l’ont suivi sur le trône de Kattegat se sont égarés dans un ennui naissant du fait que Vikings est une série qui s’articule autour des conflits. À partir du moment qu’aucune vie n’est en danger, le show voit simplement son énergie diminuer. Ainsi, quand Bjorn ressort perdant de l’élection, il commence à reprendre vie et l’incertitude qui est devant lui rallume la flamme qui s’était éteinte. C’est encourageant pour la suite, car il n’était vraiment pas fait pour juste donner des ordres.

Cela dit, l’épisode n’était pas vraiment au sujet de la renaissance forcée de Bjorn, mais à propos des derniers jours de Lagertha. Le personnage a eu plusieurs occasions de mourir dans la gloire, mais elle s’en est toujours sortie. Le souci est qu’elle est à présent tellement légendaire qu’elle ne pouvait pas simplement mourir en attrapant un mauvais rhume. Il lui fallait un ultime moment de gloire et c’est ce que toute cette affaire de brigands attaquant le camp devait fournir.

Le résultat est mitigé. Si Lagertha livre un bon dernier combat, Michael Hirst s’est refusé à la laisser partir comme une guerrière. Il a dû étirer encore une fois une histoire, laissant Lagertha agoniser pour qu’elle délivre ses derniers mots d’une façon qui ne sont vraiment plus qu’un écho à ce stade. Le fait est que, en saison 4, il avait été prédit qu’elle serait tuée par un fils de Ragnar et tout est fait ici, aussi poussivement que possible, pour que cela se réalise. Hvitserk a ainsi tenu un rôle inattendu qui fait penser que son obsession pour Ivar n’était qu’une excuse pour justifier son état mental lors de sa rencontre accidentellement mortelle avec Lagertha.

C’est en tout cas une page importante de l’histoire qui se tourne, mais cette saison 6 de Vikings doit vraiment rebondir maintenant pour que cette mort ne soit pas simplement une anecdote. L’action peut à présent se rediriger vers le retour d’Ivar et la bataille qui va suivre. Le futur a rarement été aussi incertain et il y a quelque chose d’intrigant dans cela, quelque chose qui manquait jusque-là à cette saison.

