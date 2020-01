Vikings Saison 6 Episode 7 : La guerrière des glaces

Après avoir orchestré la mort de Lagertha dans le précédent épisode, Michael Hirst poursuit cette saison 6 de Vikings en nous livrant un épisode consacré à son enterrement.

Pour un personnage de l’envergure de Lagertha, cela n’est pas étonnant qu’un tel cérémoniel prenne place. En fait, la série s’est éloignée au fil des saisons de l’exploration du folklore de Vikings et il apparait juste que l’on y revienne pour un tel adieu. Il faut cependant attendre les dernières minutes pour que cela fonctionne réellement au niveau émotionnel.

C’est bien quelque chose qui manquait depuis un moment dans la série. Vikings est devenue mécanique. Elle a perdu la passion de Ragnar, la rage de Rollo, le dévouement de Floki et maintenant la ténacité sans faille de Lagertha. Le départ de cette dernière ressemble aux ultimes adieux faits à une époque révolue, renforçant l’impression que le show n’est plus que l’ombre de ce qu’il était.

Il est d’ailleurs évoqué dans cet épisode qu’il avait été prédit que la mort de Ragnar allait mener à des catastrophes. Cela prend notamment la forme de l’effondrement progressif de sa famille. L’élection de King Harald mettait en avant qu’une génération ne connaissait Ragnar qu’à travers la légende et qu’il incarnait le passé. Même son héritage commence à s’effacer.

Le plus tragique dans cet adieu fait à Lagertha est qu’il illustre bien que, ce que nous raconte Vikings depuis plus d’une saison, ce n’est pas comment l’héritage de Ragnar s’est perpétué, mais comme il s’est désagrégé. À présent, la série est clairement à propos de l’effondrement d’une dynastie ou comment le temps est l’ennemi de tous.

Lagertha rejoint donc Ragnar au Valhalla et leurs enfants, ce qui n’y sont pas encore, vont prochainement les y retrouver. Ce n’est cependant pas ce qui est mis en avant ici. Michael Hirst n’a pas profité de cet adieu pour se tourner vers le futur. Il a les yeux rivés sur le passé, tout comme les personnages.

Cet épisode a tout de même offert quelques scènes à Ivar et Harald, rappelant que tout n’est pas terminé. Il apparait néanmoins que, bien qu’il l’ignore encore, Ivar ne retrouvera pas le pays qu’il a laissé derrière lui. Ce qu’il veut reconquérir n’existe plus réellement dans la forme qu’il a connue. Sa vengeance lui a été volée, puisque ce n’est pas lui qui a tué Lagertha, et ses frères voient leurs positions de force toujours plus diminuées.

Tout n’est cependant pas perdu. Cette saison 6 de Vikings ne pourrait pas cacher qu’elle est la dernière, mais il y a encore un bon nombre d’épisodes à passer avant que le moment des adieux ne soit vraiment là. Cet épisode 7 est donc trompeur là-dessus. Même si voir Lagertha s’en aller ressemble bien à une conclusion, celle-ci n’est pas la finale.

Tags : Vikings

