Vikings Saison 6 Episode 8 : Valhalla peut attendre

Après les adieux faits à Lagertha, cette saison 6 de Vikings se doit de trouver un nouveau souffle pour aller de l’avant. Il apparait néanmoins qu’il est nécessaire de patienter encore un peu pour cela.

Étant donné la manière dont les épisodes ont été structurés jusqu’ici, il n’est pas étonnant que l’histoire n’adopte pas soudainement un rythme plus soutenu. Nous restons dans l’expectative face à la promesse d’une prochaine confrontation, mais que pouvons-nous faire d’autre ? Après tout, c’est l’hiver pour le moment.

En attendant le printemps, pourquoi ne pas faire un petit feu pour faire cuire Hvitserk. Il avoue avoir tué Lagertha et accepte sa punition. Cela dit, sa condamnation est trop bienvenue et rien de véritablement satisfaisant n’en découle. C’est en quelque sorte toute l’histoire de Bjorn à ce stade. Il ne peut même pas venger sa mère d’une façon glorieuse.

Le problème est que cette saison de Vikings souffre vraiment des échecs de Bjorns. Il est pourtant entouré des bonnes personnes — Gunnhild en tête — pour réclamer la gloire qui est due au fils de Ragnar, en particulier parce qu’il a déjà tant accompli qu’il en est sorti de l’ombre de son père. Le souci est que Michael Hirst parait plus intéressé par le voir se morfondre dans ses échecs. Où est passé son esprit d’aventurier ? Où est le Bjorn qui voulait conquérir des contrées éloignées ? Il est temps qu’il revienne.

Peut-être que la guerre contre Oleg sera le déclencheur d’une renaissance, mais celle-ci n’est pas tant son problème qu’elle est celui du Roi. Harald va avoir son premier test prochainement et cela s’annonce être un challenge important – pour lui et pour la suite de Vikings.

En effet, à ce stade de la saison, la seule chose qui reste réellement à délivrer, c’est cette invasion menée par Oleg et Ivar. À l’exception de la mort de Lagertha, tout le reste n’a vraiment été qu’une longue distraction sans substance qui fait à peine office de remplissage par moment. L’annonce d’une guerre est ce qui fait vivre les Vikings et c’est clairement tout ce qu’il reste dans la série pour générer des enjeux.

Cet épisode n’accomplit ainsi que peu de choses. Le futur de Hvitserk est encore incertain. Ubbe finit par partir à la recherche de Floki, mais rien ne laisse penser que cela va mener à une conclusion satisfaisante — on ne peut cependant espérer que cela. Bjorn ne sait pas vraiment ce qu’il fait. Ivar voit sa place auprès d’Oleg se fragiliser toujours plus.

En temps normal, on pourrait dire que c’est un épisode de transition qui doit nous entrainer du deuil à la guerre, mais cette saison 6 de Vikings ne ressemble justement qu’à une longue transition, d’une guerre à l’autre. Ce qu’il y a au milieu peine à captiver et c’est un constat qui ne change malheureusement pas ici. Pourtant, à plusieurs moments dans cet épisode, le vent paraissait être sur le point de tourner dans le bon sens. Prenons cela pour un signe de ce qui nous attend. La série a encore du lourd à offrir et il est temps que cela prenne corps.

