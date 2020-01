Vikings Saison 6 Episode 9 : Résurrection

Nous sommes presque arrivés au moment promis dès les débuts de cette saison 6 de Vikings, l’invasion russe. Néanmoins, il faut encore patienter, car cela est réservé pour le mid-season finale.

Ainsi, il est question de faire de la mise en place. Après King Harald, c’est au tour de Bjorn de découvrir que l’ennemi approche. Juste à temps pour envoyer un message à Harald afin de préparer la résistance.

Cela devrait être proéminent dans cet épisode, mais ce n’est pas réellement le cas. C’est une storyline presque secondaire, en grande partie parce qu’elle se contente de réaliser quelque chose de nécessaire pour l’intrigue, mais auquel rien de véritablement substantiel ne s’accroche.

Cet épisode de Vikings devient par contre plus intéressant quand il se concentre à Ubbe ou à Hvitserk. Le premier est arrivé en Islande dans le précédent épisode et fait maintenant une rencontre intrigante et pleine de promesses pour le futur. On nous parle d’une Terre merveilleuse et mystérieuse à conquérir ; on nous évoque le passé avec un conflit religieux qui fait remonter à la surface de vieux souvenirs ; et il y a même une naissance. Finalement, la partie consacrée à l’Islande révèle un potentiel qui n’avait jusque-là pas réussi à émerger complètement — même Floki n’était pas parvenu à l’exposer, malheureusement.

En ce qui concerne Hvitserk, après pratiquement une demi-saison de gaspillée dans l’alcool et dans une chasse aux fantômes ridicules, le voilà réuni avec Ivar. Celui qu’il voulait tuer il y a encore peu est son sauveur.

Il n’y a rien d’ironique là-dedans, car cela s’inscrit dans la logique de leur relation conflictuelle. Quelque chose que Vikings a cessé d’explorer depuis un moment et qui laisse penser que cette saison 6 aurait certainement été plus enthousiasmante si elle s’était moins articulée autour de Bjorn. Ce dernier est l’héritier le plus évident de Ragnar, mais il n’est jamais arrivé à la hauteur de celui-ci. Ses autres frères n’ont pas eu à rester prisonniers de cette ombre gigantesque et l’on peut imaginer que, sans Bjorn, le show aurait plus aisément su trouver une nouvelle identité au lieu de s’accrocher à la précédente.

Quoi qu’il en soit, voir Hvitserk fièrement annoncer à Ivar qu’il est celui qui a tué Lagertha est un moment révélateur, car Ivar est presque impassible, montrant combien il a changé. Son évolution s’est faite progressivement durant son exode et il sera intéressant de découvrir où elle l’entraine au moment de l’invasion.

Cette saison 6 de Vikings s’apprête à entrer en pause et cet épisode 9 réalise le nécessaire pour que l’on puisse finalement avoir la confrontation tant promise. Espérons qu’elle sera épique au point de faire oublier quelques lourdeurs qui ont rendu cette mi-saison un peu trop laborieuse par moment.

