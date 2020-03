Westworld Saison 3 Episode 1 : Parce Domine

Le temps passe. Pratiquement deux ans se sont écoulés depuis la fin de la saison 2 de Westworld, mais seulement quelques mois ont passé dans la série. Un petit bond temporel qui permet de faire le point avec un épisode qui fait principalement de la mise en place.

Puisque Westworld est une série qui carbure aux mystères, il va de soi qu’il fallait en introduire des inédits pour relancer la machine. L’époque où le show nous vendait de la grande aventure est derrière nous, nous retrouvons dans cet épisode de reprise Dolores au cœur d’un thriller technofuturiste à la recherche d’une figure obscure.

Sous-titrée « The New World », cette troisième saison nous présente donc un Nouveau Monde, un futur dans lequel quelque chose comme le Westworld pourrait exister. Nous en avions eu de très courts aperçus auparavant, mais passer un épisode loin du parc change les choses de manière notable.

Tout commence ainsi avec Dolores qui extorque des informations à un riche homme d’affaires. On découvre rapidement que ce n’était vraiment que le début de son plan qui implique une entreprise où l’intelligence artificielle joue un rôle majeur. Il est dès lors toujours question de ce que les puissants de ce monde font de la technologie ou comment ils contrôlent la société qui les enrichit sans cesse et leur offrent toujours plus de pouvoir.

Ce qui change, c’est donc le décor et cela n’est pas rien. Quitter l’environnement du parc injecte dans ce season premiere une énergie différente de ce à quoi Westworld nous a habitués. Le sens du danger est renouvelé. Nos repères sont brouillés et les inconnus se multiplient. Bien entendu, Delos et son attraction touristique ne vont pas disparaitre totalement — un aperçu post-générique nous le rappelle, tout comme une scène avec Charlotte qui nous annonce un inévitable comeback.

L’envie de retourner au sein du Westworld n’est pourtant pas très forte quand on se laisse entrainer dans les aventures de Dolores. On peut cependant regretter qu’elle ne soit pas entourée de plus de visages familiers, mais ce n’est que le début et l’on ignore encore ce qu’elle cherche à accomplir.

Elle semble en tout cas finir l’épisode en trouvant un nouvel allié. Aaron Paul rejoint la distribution dans le rôle d’un ancien soldat en perdition qui commet de petits crimes pour survivre en attendant qu’il puisse regagner sa place au cœur de la société. Bien entendu, il ne va pas y arriver tout de suite, mais croiser la route de Dolores devrait lui donner une direction à suivre. Il ne demande d’ailleurs que cela. Les scénaristes font ce point très clairement, même s’ils prennent un peu leur temps pour parvenir à établir un propos qui était pourtant explicite dès le départ. Cela dit, lui tenir compagnie nous permet d’en découvrir toujours plus sur ce monde et, pour être honnête, c’est bien ce qui est le plus captivant ici.

En effet, on sait que l’on peut compter sur l’équipe de Westworld pour nous concocter un puzzle narratif, pour explorer des dilemmes autour de la moralité et l’éthique dans la gestion de l’intelligence artificielle. Néanmoins, tout ceci n’est pas neuf et cette saison 3 débute de manière intrigante parce qu’elle nous immerge dans ce qui est vraiment nouveau. Reste à découvrir si cette fraicheur va tenir la distance ou s’évaporer dans les méandres d’un scénario trop alambiqué pour son propre bien. On aura rapidement une idée plus claire à ce sujet, l’épisode 2 se fait déjà attendre.

