Westworld Saison 3 Episode 2 : La ligne d’hiver

Après un épisode de reprise qui nous entrainait loin du parc pour nous introduire à la nouvelle guerre menée par Dolores, cette saison 3 de Westworld revient dans un monde plus familier pour remettre Maeve (Thandie Newton) en jeu.

Dans la tradition de la série, tout n’est vraiment qu’apparences et les twists s’enchainent. Assez intelligemment qui plus est. Tout débute avec Maeve qui découvre qu’elle est dans le WarWorld. Les nazis sont après elle et Hector (Rodrigo Santoro) vient à sa rescousse. Il lui promet une porte de sortie et elle s’imagine déjà obtenir enfin la liberté qui lui a échappé.

Néanmoins, Hector n’est pas réveillé. Il joue un script et, comme Maeve va progressivement le réaliser, il n’est pas le seul dans ce cas.

Les scénaristes de Westworld s’amusent avec les codes de leur série pour nous balader, s’appuyant sur les évènements de la saison 2 pour ébranler nos attentes et celles de Maeve. Le résultat se montre rapidement captivant, car les révélations s’enchainent suffisamment vite pour qu’elles ne deviennent pas insultantes.

La finalité de l’épisode est de nous rappelée ce qui fait de Maeve un aussi bon personnage et cela fonctionne. Thandie Newton est toujours impeccable ; le retour de Lee Sizemore (Simon Quaterman) est un plaisir ; et les nazis ont le mérite de ne pas s’attarder plus que de nécessaire.

L’ensemble s’inscrit dans une logique de mise en place. Cela finit par reconnecter avec les évènements du season premiere d’une façon qui élève les enjeux. Nous continuons donc dans la bonne direction avec une heure qui délivre un divertissement engageant qui explicite une certaine volonté à ne pas abuser des mystères.

Cette saison 3 de Westworld se montre étonnement directe dans l’exposition de ses ambitions. Le jeu de pistes que l’on nous propose aboutit sans tarder sur du concret et, s’il n’est pas encore dit que l’on ne jongle pas entre plusieurs lignes temporelles, il apparait bien que cet artifice narratif ait été mis de côté pour le moment. Ce n’est clairement pas une mauvaise chose.

Notons que Bernard poursuit son voyage, revenant lui aussi au parc. Il y retrouve Stubbs (Hemsworth). À la fin de la saison 2, il était révélé qu’il était également un hôte et qu’il avait une mission. Visiblement, entre temps, les scénaristes ont développé des projets pour lui et ce n’est pas une mauvaise chose.

Quoi qu’il en soit, nous avons donc un épisode 2 qui continue à mettre en confiance vis-à-vis de l’histoire de cette saison 3. La force de Westworld se trouve dans ses personnages à ce stade et l’équipe créative en a apparemment bien conscience. Maeve semble partie pour jouer un rôle à sa hauteur dans une nouvelle forme de guerre entre les humains et les machines. Il y a de quoi être intrigué.

