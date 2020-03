Westworld Saison 3 Episode 3 : Sans filet

Après un retour dans le parc auprès de Maeve, cette saison 3 de Westworld s’éloigne de nouveau pour nous exposer plus clairement le plan de Dolores et les objectifs de son ennemi, Serac (Vincent Cassel).

Nous revenons au moment où Dolores réveille son espion dans le corps de Charlotte. Les scénaristes nous laissent deviner son identité, car cela s’aligne avec la thématique de l’épisode. C’est d’ailleurs ce qui nous amène à Caleb Nichols (Aaron Paul).

Après une altercation, il est séparé de Dolores, mais est rapidement mis en danger par son acte de bienveillance. Les actions ont des conséquences dans le monde réel, il n’est pas possible de rebooter. Du moins, c’est l’idée, jusqu’à ce que Dolores explique à Caleb que tout est contrôlé.

Cette saison de Westworld sort du parc, mais reste connectée à certains sujets familiers. Les hôtes suivaient un script qui devait donner une expérience réaliste aux invités. À l’extérieur, hôtes et humains se confondent, le script s’applique à leur existence et l’illusion de contrôle reste la même.

Bien entendu, nous sommes dans une série de science-fiction, donc il est question d’une immense intelligence artificielle avec des algorithmes de prédictions et un homme aussi mystérieux que riche qui tire les ficelles. Néanmoins, il est aisé de faire des parallèles avec notre réalité pour connecter à ce que vit Caleb quand il apprend pourquoi il est coincé dans la situation dans laquelle il se trouve.

Dans ce sens, la série parvient à montrer qu’elle s’est peut-être égarée par le passé dans ses labyrinthes, mais qu’elle peut tout de même continuer à explorer des sujets substantiels. Cela permet en tout cas de légitimer la relation Caleb/Dolores et de nuancer les positions de cette dernière. Elle paraissait déterminée à mettre le feu au monde, mais il apparait qu’elle veut seulement laisser les humains le faire eux-mêmes une fois qu’ils auront ouvert les yeux, comme elle l’a fait dans le parc.

Bien entendu, ceux qui ont vu Person of Interest, précédente série de Jonathan Nolan ne pourront pas éviter de faire un parallèle avec Samaritain et voir dans Caleb un nouveau John Reese — Serac serait alors un Finch qui a mal tourné. Du moins, c’est l’impression pour le moment, il est possible que les épisodes suivants nous offrent encore plus de points communs entre les deux séries étant donné la direction employée.

Quoi qu’il en soit, il est presque difficile de retrouver la Westworld des débuts avec sa promesse d’une grande aventure et son exploitation des habituelles thématiques au sujet de l’intelligence artificielle. La série se réinvente en continuant à suivre ses propres codes. Néanmoins, comme la partie avec Charlotte le démontre, les questions ne restent pas très longtemps sans réponse, et c’est ce qui rend ce début bien plus immersif que celui de la seconde saison. Tout se met en place sans qu’on soit dérangé par le sentiment que l’on se fait ouvertement manipuler. La manipulation est justement ce que Dolores veut éliminer. Il est bien que tout s’aligne avec cela.

Cet épisode 3 confirme donc que nous sommes plongés dans une partie d’échecs qui remplace les puzzles des précédentes saisons. Nous découvrons les différents pions et le plateau de jeu se dévoile progressivement. Cela ne serait pas du Westworld sans sa dose de mystères, mais celle-ci est suffisamment sous contrôle pour qu’elle puisse intriguer sans agacer. Cela nous donne un épisode moins rythmé que les précédents, mais qui fait son point efficacement et promet des complications toujours plus intéressantes.

Tags : Westworld moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.