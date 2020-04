Westworld Saison 3 Episode 4 : Mère des exilés

Après trois épisodes, on pouvait penser que nous avions bien discerné les contours de cette saison 3 de Westworld. Cela n’était pas totalement le cas, puisque les scénaristes avaient en réserve quelques twists qui nous prouvent que Dolores avait un train d’avance sur tout le monde, même sur nous.

Cela est démontré avec une révélation qui intervient à l’approche de la conclusion de l’épisode et qui réunit toutes les storylines le temps d’un léger choc qui nous montre que les apparences sont toujours trompeuses, même loin du parc.

Cela ne pourrait pas être mieux illustré qu’avec la storyline de William. Ed Harris revient, bien vivant et dans le présent. La fin de son voyage en saison 2 laisse penser que ce qui se passe ici ne marque pas la conclusion de son intrigue. Pourtant, c’est bien le sentiment qui en ressort avec un parallèle fait avec le labyrinthe qu’il chassait et — de façon plus générale — la situation dans laquelle le personnage se trouve.

Néanmoins, dans Westworld, il est toujours difficile de savoir où les choses commencent et où elles se terminent. Un reboot et tout repart. Cependant, cette saison 3 laissait l’impression que repartir à zéro n’était plus vraiment une option, ce qui se révèle être finalement loin d’être la vérité. C’est une question de perspective.

Celle de Maeve évolue. On la retrouve dans le monde réel avec Serac qui lui explique ce qui est en jeu pour elle et, par la même occasion, ce qui est advenu de Paris. On ne se posait pas la question, mais la réponse a le mérite de continuer d’étoffer l’univers du show. Cela rappelle qu’il y a vraiment encore beaucoup à explorer. Pour Maeve, la motivation n’est pas ce monde extérieur, mais une clé pouvant la ramener à sa fille. C’est légèrement dommage que cela ne change pas un peu, mais il n’y a pas vraiment de raison pouvant justifier qu’elle évolue. En quelque sorte, elle suit son programme.

Elle n’est pas la seule dans ce cas. Après tout, Westworld a toujours exploré l’idée que les humains étaient condamnés à suivre eux-mêmes une forme de programme, ce qui rendait difficile la distinction entre les hôtes et les invités du parc. Même si les scénaristes n’insistent plus sur ce point depuis longtemps, il est continuellement mis en avant, de manière discrète, dans les agissements prévisibles de ceux que Dolores — ou Serac — prend pour cibles.

Quoi qu’il en soit, cet épisode 4 joue avec une notion de prévisibilité pour faire avancer son intrigue, jusqu’à ce que le moment soit venu de la faire dérailler. C’est joliment orchestré et, quand la grande révélation de l’épisode tombe, elle trouve tout son sens et n’est clairement pas là pour bousculer nos repères de façon drastique, juste pour les aligner correctement.

À chaque épisode qui passe, cette saison 3 de Westworld progresse dans le bon sens, embrassant sa narration plus linéaire tout en s’amusant avec nos connaissances de la mythologie du show pour délivrer quelques rebondissements bien dosés. Nous arrivons ainsi à mi-parcours avec beaucoup de pièces en mouvement et un plateau qui ne cesse de s’élargir, ce qui promet encore de belles surprises à venir.

