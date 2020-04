Westworld Saison 3 Episode 5 : Genre

Cette saison 3 de Westworld ne compte que huit épisodes, ce qui explique pourquoi l’intrigue avance sans prendre trop de détours. Dans cet épisode 5, Dolores accomplit ce qui paraissait être son projet final, mais qui n’est en réalité qu’une étape de son plan.

Quel est donc ce plan ? Bonne question. Bernard se la pose également à présent qu’il a réalisé qu’il tenait un rôle dans celui-ci. Il n’est pas le seul à le comprendre tardivement, c’est un peu le but quand nous parlons d’une machine qui prédit le futur. La difficulté est d’être imprévisible.

Dans ce sens, cette saison 3 de Westworld ne cesse pas de faire de gros clins d’œil aux spectateurs de Person of Interest, notamment avec les thématiques et la backstory de Caleb — la brève apparition d’Enrico Colantoni étant la cerise sur le gâteau.

Néanmoins, la série a ses propres particularités, bien qu’elles soient quelque peu négligées dans un épisode comme celui-ci. Suite aux évènements de l’épisode précédent, nous suivons Dolores et Caleb qui sont en fuite avec Liam Dempsey Jr. Ils ont encore besoin de lui pour accéder à la création de Serac, ce dernier a ainsi envoyé tous ses mercenaires à leur poursuite.

Il est donc question d’être mobile, d’alterner les scènes d’action avec les moments de répit. Le cœur de l’histoire n’est cependant pas là, mais dans les flashbacks racontant comment Serac et son frère ont donné le jour à leur « Dieu » et ce qui s’est produit par la suite. Une manière de nous révéler plus clairement ce qui anime véritablement Serac.

Ce cinquième épisode parvient dès lors à marier assez naturellement action et exposition, même si quelques artifices sont employés pour tenter de rendre l’ensemble bien plus palpitant que cela ne l’est réellement. Caleb se retrouve drogué avec un produit qui lui fait voir le monde à travers plusieurs filtres. Il alterne alors les genres, toujours accompagné par une soundtrack de choix. Cette saison encore, la musique est impeccablement employée, servant autant à explorer les émotions et doutes de Caleb qu’à imposer un rythme.

L’univers de Westworld continue donc de s’étendre, mais les scénaristes s’appuient plus que jamais sur les outils qui leur sont fournis pour raconter une histoire pour laquelle ils se refusent d’exposer tous les angles. Il devient alors de plus en plus difficile de concilier certains éléments des précédentes saisons avec ce qui se produit à présent, donnant l’impression que l’on regarde deux séries similaires sur certains aspects, mais différentes sur bien d’autres.

C’est un peu confus, mais il est probablement préférable d’attendre d’avoir toutes les clés en main avant de trop cogiter sur ce que cette saison 3 de Westworld tente d’accomplir. C’est un show qui se repose toujours sur ses twists et ses révélations, ce n’est pas parce que l’ambiance n’est plus la même que la structure a vraiment changé.

Cet épisode 5 se révèle en tout cas solide par lui-même, alternant avec fluidité entre ses différents angles d’approches pour faire réellement progresser l’intrigue tout en livrant du suspense et en ajoutant autant de mystères qu’il y en a de résolus.

