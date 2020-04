Westworld Saison 3 Episode 6 : Decoherence

Après que les informations libérées par Dolores ont semé le chaos, cette saison 3 de Westworld continue sa progression en se recentrant sur Delos qui est désormais entre les mains de Serac. Charlotte/Dolores n’a plus beaucoup de temps pour sauver ce qu’elle peut.

L’épisode reprend néanmoins avec William. Sa dernière apparition dans l’épisode 4 laissait penser que nous n’allions pas le revoir rapidement. Pourtant, il est bien de retour. Il est en captivité, cherchant à comprendre comment il en est arrivé là et pourquoi il devrait en sortir.

C’est globalement la thématique de cet épisode. Westworld fait une sorte de léger retour aux sources ici avec un examen des origines de la violence et en questionnant les motivations de ses protagonistes.

Dans ce sens, Charlotte, Maeve et William se retrouvent. Tous les trois sont soumis au contrôle de quelqu’un d’autre, s’opposant par principe à ce qui leur arrive. Ils leur manquent cependant d’une réelle raison d’agir pour changer leur situation.

Pour Charlotte, être submergée par les émotions de la véritable « Charlotte » est un tourment et elle se sent seule dans la douleur, abandonnée par l’autre Dolores. Elle continue néanmoins à suivre le plan, car c’est sa mission. Quand Serac passe à l’action, se saisit de Delos et brûle tout ce qui ne l’intéresse pas sur son chemin, Charlotte commence à voir se tracer devant elle une route à suivre. Elle découvre sa motivation, non pas dans les ordres qu’on lui donne, mais dans son désir de survie et dans la famille qui lui a été offerte.

C’est la même chose pour Maeve. Elle s’en tient à faire ce que Serac lui demande, car elle n’a pas d’autres options. Elle sait ce qu’elle veut, mais elle peine à se sentir concernée. Tout ce qu’elle désire, c’est retrouver sa fille et elle tente de trouver une façon de le faire, sans pour autant voir une issue à son problème… Jusqu’à ce que cela devienne réellement personnel.

Pour William, le fait que cela soit personnel était le problème. Il était en conflit avec lui-même et il va permettre — grâce à une approche narrative assez démonstrative — de nous rappeler que Westworld est une série qui entretient un rapport continu avec la violence. Dans le cas présent, William remonte à l’origine de son mal pour réussir à comprendre comment il en est arrivé où il en est aujourd’hui.

Cet épisode explore alors les effets de la destruction sur trois vies qui ont justement été définies par la violence. Le passé a tracé une voie qui les a tous menés à ce croisement. Charlotte, Maeve et William doivent prendre une décision qui déterminera leur futur respectif. Peu importe qui ils étaient, ce qui compte est la route qu’ils tracent pour eux-mêmes dorénavant.

Avec seulement deux épisodes après celui-ci pour conclure cette saison 3 de Westworld, les scénaristes s’éloignent de Dolores et Caleb pour se concentrer sur ceux qui doivent jouer un rôle clé dans la suite de l’histoire, ceux qui sont pris entre les deux camps qui s’opposent et qui doivent choisir quel combat ils désirent mener à présent. Cela nous donne épisode qui a une saveur différente et qui reconnecte avec ce qu’était la série dans les précédentes saisons pour justifier ce qu’elle est devenue. Le passé reste derrière et le futur s’annonce toujours plus explosif.

