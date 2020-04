Westworld Saison 3 Episode 7 : Pion passé

Il est devenu difficile dans cette saison 3 de Westworld de déterminer qui est censé être du bon côté de l’histoire. Y avait-il un bon côté au point de départ ?

Nous retrouvons Dolores et Caleb qui se rendent dans le centre de reconditionnement de Serac. Là, ils vont découvrir la vérité sur le passé de Caleb, ce qui va l’orienter sur la route le menant à son futur.

Comme le titre l’indique, Caleb n’est qu’un pion dans une partie d’échecs et Dolores s’active à libérer le chemin sur lequel elle l’envoie. Selon Bernard, elle suit sa programmation — en quelque sorte. C’est bien entendu plus compliqué que cela, mais pas tant que cela.

En fait, cet épisode rappelle que les scénaristes de Westworld aiment bien donner l’impression à coup de grandes mises en scène que l’histoire qu’ils racontent est plus complexe qu’elle ne l’est réellement. Dans le cas présent, « programmer » Caleb à agir selon la volonté de Dolores après qu’il a été programmé à suivre les ordres de Serac est assez typique de ce que la série nous propose.

On en revient aux notions de libre arbitre, de conditionnement et de répétition qui sont présentes depuis les débuts. Humains ou hôtes, agissent-ils comme ils le font parce qu’ils sont programmés ou parce qu’ils ont choisi de le faire ? L’un est-il différent de l’autre ?

Dans le cas de Caleb, il apparait qu’il est impossible de savoir ce qu’il ferait s’il avait vraiment le choix, car on lui a enlevé cette option il y a longtemps. Il n’est pas le seul dans ce cas. On peut se demander si William qui sort de l’hôpital en pensant devoir sauver l’humanité n’a pas été programmé pour arriver à cette conclusion durant son hallucination dans le précédent épisode.

Quoi qu’il en soit, cet épisode 8 joue avec la perception de la réalité des uns et des autres pour créer la confusion afin de mieux introduire des certitudes. L’opposition entre Maeve et Dolores exploite impeccablement dans cette idée, puisque la première voit la seconde comme étant son ennemie, même si elles devraient être alliées. Elles semblent vouloir la même chose, mais elles ne le conçoivent pas ainsi, ce qui les pousse à agir avec conviction l’une contre l’autre.

Tout cela n’apparait vraiment construit que pour éviter que nous percevions nous-mêmes ce que cette saison 3 de Westworld tente de développer. Bernard est heureusement là à la fin pour délivrer le commentaire nécessaire pour éclaircir un minimum la situation.

Cet épisode 8 n’a fait que compliquer une histoire qui paraissait jusque-là bien plus simple. Néanmoins, on continue de nous offrir de bonnes scènes d’action et des concepts intrigants. S’ajoute une montée des enjeux avec, en ligne de vue, un possible futur apocalyptique. On peut se demander jusqu’où cette saison de Westworld ira vraiment. Il ne reste qu’un épisode pour le découvrir.

