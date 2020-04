Will & Grace Saison 11 : Le temps des au revoir – à nouveau (Fin de série)

Attention, cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 11 de Will & Grace, la fin de la série.

En septembre 2017, Will & Grace faisait son retour sur NBC, 10 ans après son arrêt. Trois saisons plus tard et quelques 52 épisodes, elle vient de tirer — une nouvelle fois — sa révérence, au cours d’un épisode forcément attendu tant le Series Finale original avait divisé les fans. Au bout du compte, qu’est-ce qu’a donné ce revival ? Surtout, David Kohan et Max Mutchnick ont-ils su mettre un beau point final à l’une des sitcoms les plus cultes du petit écran américain ?

Lors de son retour à l’antenne, j’avais souligné la qualité de ce revival, parvenant à reproduire l’ADN de la série tout en la propulsant dans son époque. Elle n’a eu de cesse d’appliquer cette règle tout au long de ces trois nouvelles saisons, en se faisant même par moment plus social. Elle a notamment évoqué les stéréotypes autour du don de sang venant d’homosexuels, mais a également su se faire touchante au travers d’une intrigue très MeToo et a embrassé sa folie pour savoir quelle minorité est la plus opprimée.

Néanmoins, Will & Grace est restée avant tout fidèle à elle-même, c’est à dire exubérante, queer et foutrement désopilante. Will, Grace, Jack et Karen ont vécu un paquet d’émotions et furent trimbalés dans un véritable grand huit fait de mariages et de séparations, de naissance et de morts, de crises de nerfs dans le métro et d’une Karen plus sassy que jamais. Tout cela s’est terminé par cette ultime saison marquée par la grossesse de Grace et la volonté de Will à faire appel à une mère porteuse après sa séparation avec McCoy Whitman (Matt Bomer). Un chemin que la série avait déjà quelque peu emprunté lors de sa 8e saison, avec pas mal de pertes et fracas. C’était peut-être pour Kohan et Mutchnick le moyen de se rattraper ou tenter de le faire.

Mais alors, il donne quoi au juste ce final ? Disons qu’il est imparfait, David Kohan et Max Mutchnick semblent légèrement précipiter ces adieux qui auraient peut-être mérité un double épisode. D’un côté, Jack réalise enfin son rêve de monter sur scène à Broadway, pendant que Karen, après un divorce la saison dernière avec Stan, se remet avec lui — une petite déception il faut bien l’admettre. De l’autre côté, Will & Grace réussit à offrir une fin plus en adéquation avec leur image. Car, rappelez-vous, lors de ses adieux en 2006, nous avions dû faire face à une dispute entre Will et Grace, brouillant les amis durant plus de 20 ans avant que leurs enfants ne se rencontrent et finissent par se marier. Pour ce nouveau final, les scénaristes ont joué la carte de simplicité, Grace et Will déménagent dans une maison afin d’y élever leurs enfants ensemble, tout en donnant à Will une réconciliation avec son ex, McCoy — beau geste pour une série ayant souvent mis la vie sentimentale de Will en arrière-plan.

Une fin imparfaite, certes, mais qui met évidemment la larme à l’œil, car elle démontre qu’il est pour eux, comme pour nous, temps d’aller de l’avant. Alors peut-être qu’en 2030 Will & Grace resurgira d’entre les morts, une nouvelle fois. D’ici là, on peut dire que ce revival n’aura jamais abimé l’héritage du show original. La comédie a su s’intégrer dans son époque. Elle a su faire rire, beaucoup, émouvoir ici et là. Elle a surtout rappelé à quel point elle avait manqué au petit écran américain, et combien elle va manquer.

Allez, au revoir, Karen, Jack, Will & Grace.

