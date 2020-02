Galentine’s Day : le remède à la Saint-Valentin

Qu’est-ce que Galentine’s Day ? La meilleure fête de l’année ! Pour Leslie Knope, chaque 13 février célèbre ses amies, sans qu’aucun homme soit de la partie. Avec cette fête, Parks And Recreation choisit de mettre en avant l’amitié avec la folie qu’on lui connait.

Oh, it’s only the best day of the year. Every February 13th, my lady friends and I leave our husbands and our boyfriends at home, and we just come and kick it, breakfast-style. Ladies celebrating ladies. It’s like Lilith Fair, minus the angst. Plus frittatas.

La Galentine’s Day est introduite dans l’épisode du même nom, seizième de la seconde saison. Leslie attire Ann, April, Donna, sa mère Marlene Knope et trois autres femmes dans un restaurant où elle les couvre de cadeaux faits maison aussi farfelus qu’attentionnés. Chacune a le droit à un texte de 5 000 mots sur pourquoi elles sont géniales selon Leslie.

Par cette réunion, Parks And Recreation fait plus que de nous offrir un épisode extrêmement drôle, elle nous montre à voir que l’amitié est une valeur primordiale pour les personnages (et les scénaristes). C’est quelque chose qui va conduire toute la série, mettant autant en avant si ce n’est plus les liens amicaux qu’amoureux.

La Galentine’s Day fait alors son comeback dans la saison 4, épisode 14. Leslie remet le couvert en organisant la fête annuelle pour sa meilleure amie Ann, seule pour la Saint-Valentin. L’intrigue de l’épisode vise à chercher quelqu’un à l’ex-infirmière après sa rupture avec Chris, mais est surtout là pour mettre en lumière à quel point les personnages tiennent les uns aux autres en dehors du travail. Que ce soit Leslie, Tom ou même, un court instant, April, tous se retrouvent autour de la détresse amoureuse d’Ann et la soutiennent (chacun à leur manière).

Galentine’s Day reviendra pour le dix-septième épisode de la saison 6, dans un contexte plus mélancolique pour Leslie. En effet, Ann vient de quitter Pawnee avec Chris et lui manque beaucoup. Dans sa douce folie, elle tente alors de la remplacer et organise un test pour Donna et April afin de savoir qui pourrait le mieux prendre sa position de meilleure amie.

Un nouveau brunch au restaurant, un système de notes pour déterminer la plus méritante et tout son plan se retourne dans les rires contre Leslie. Galentine’s Day ne peut qu’être à propos de sa formidable amitié avec Ann, qui l’appelle alors qu’elle va accoucher. Leslie se rue pour vivre cet unique moment avec elle, nouvelle pierre de leur amitié. Elle n’en oublie pas cependant Donna et April qui, tout au long de la série, sont devenus de véritables alliées et amies pour Leslie.

La Galentine’s Day est donc une occasion de mettre l’amitié à l’honneur, dans tout ce qu’elle a d’entier, d’authentique, d’irrationnel et d’incontrôlable, de la mettre au même niveau que l’amour, comme une balance indispensable dans la vie de nos personnages (et la nôtre, bien sûr).

