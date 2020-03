7 séries de l’hiver qui valent le coup d’oeil, de 9-1-1 Lone Star à Mythic Quest

Chaque saison apporte son lot de nouveautés et de retour sur le petit écran et les plateformes de streaming, à tel point que l’on ne sait plus où donner de la tête maintenant. Pour offrir un peu de pistes dans la jungle télévisuel, par exemple, Critictoo vous propose régulièrement une liste #PeakTV pour mettre en avant des séries discrètes.

On profite présentement de la fin de la saison hivernale pour vous offrir une petite sélection (non-exhaustive) de séries qui nous ont séduit. Ainsi, les membres de la rédaction ont choisi chacun un programme qui a marqué son hiver télévisuel, de la série de pompiers au passant par l’histoire vraie, le documentaire ou encore la dramédie familiale.

Ci-dessous, voici ainsi 7 séries diffusées au cours de la période hivernale qui valent selon nous le coup d’oeil :

9-1-1: Lone Star

Toujours dans l’univers des premiers intervenants (pompiers, ambulanciers…), Ryan Murphy pose ses valises à Austin pour un spin off de sa série 9-1-1. A la suite d’un terrible accident, la ville recrute Owen Strand (Rob Lowe), pompier émérite de New-York, pour reconstruire la caserne. En plus de participer à des sauvetages spectaculaires, il va devoir faire face à de nombreux défis personnels. Si on retrouve toute l’adrénaline de la caserne de Los Angeles, Lone Star met moins de temps à installer du drama. Moins de temps également pour développer des histoires propres aux autres personnages. Notamment celle de Michelle (Liv Tyler), responsable des ambulanciers dont la sœur est portée disparue depuis 3 ans. Une fois de plus, l’équipe créative nous propose une galerie de personnages attachants et prône la diversité. Au sein de la communauté LGBT, mais aussi des religions puisque pour la première fois – que je sache – on met en avant une femme pompier musulmane pratiquante. Lone Star est donc un spin-off réussi et on ne peut que se réjouir de l’annonce de son renouvellement ! – Aline.

Cheer

Si, comme moi il y a peu, vous pensez que les cheerleaders sont des éberluées bonnes à agitées des pompons et à faire des roulades en souriant, c’est le moment de dégainer Netflix et de lancer Cheer, la série documentaire en six épisodes de Greg Whiteley. Direction la petite ville de Corsicana au Texas où s’entraîne l’équipe universitaire des Navarro, quatorze fois vainqueur de la compétition nationale de la discipline. Pendant plusieurs mois, nous suivons ces adolescents prêts à en découdre pour un quinzième trophée, menés par leur coach à la poigne de fer Monica Aldama. Travail, discipline, blessures, pleurs et fou-rire, on découvre avec les Navarro les dessous de ce sport à haut risque nécessitant des capacités physiques et mentales incroyables. A travers le portrait de six athlètes particulièrement touchants, Cheer est aussi l’occasion de plonger dans le quotidien parfois difficile des ados américains dans un état particulièrement conservateur, et également de découvrir les dessous médiatiques d’un univers qui est aux États-Unis bien plus qu’un sport, un vrai business. – Ilona.

Everything’s Gonna be Okay

Josh Thomas est devenu une icône personnelle avec sa précédente série, Please Like Me. Je l’associe tellement à sa création qu’il était impossible pour moi d’envisager l’acteur et scénariste sur un autre projet. Everything’s Gonna Be Okay, lancée sur Freeform il y a deux mois, vient faire démentir mes peurs. Josh Thomas traverse le Pacifique et se retrouve à Los Angeles dans la peau de Nicholas, un entomologiste homosexuel qui va devoir grandir plus vite que prévu quand son père décède et qu’il devient le gardien de Mathilda et Genevieve, ses deux soeurs dont la première est autiste. Subtile, originale, sensible et drôle, son approche de la famille apporte définitivement du soleil dans cet hiver sériel morose. Plus qu’un essai transformé, Thomas s’impose comme l’une des voix les plus importantes actuellement. – Maxime.

The Goes Wrong Show

Derrière cette nouvelle comédie de la BBC, se cache la Mischief Theatre, une troupe de théâtre comique s’étant fait connaître avec des pièces comme The Play That Goes Wrong ou Peter Pan Goes Wrong — adapté pour la BBC en 2016. La série est une retranscription fidèle de leur univers scénique. Ainsi, chacun des 6 épisodes est une représentation en direct d’une pièce parodiant des genres très codifiés tels que le récit de guerre, le film de procès, l’épouvante 60’s ou encore le soap à l’américaine. Mais, dans le The Goes Wrong Show rien ne se passe comme prévu — et c’est volontaire; accessoires manquants, décors aux mauvaises dimensions ou effets ratés, les auteurs font preuve d’une inventivité permanente afin de créer des situations toujours plus ubuesques, absurdes et burlesques. Il en découle une comédie éminemment jubilatoire, qui fait relativiser les petites galères du quotidien. – Thibaut

Queen Sono

Il n’est pas toujours aisé de se décider sur quel contenu regarder tant les productions variées pullulent sur les plateformes de streaming. Cela dit, je n’ai jamais autant regardé d’œuvres étrangères que depuis quelques années, en particulier grâce aux catalogues qui tendent à diversifier leur offre. Ainsi, direction l’Afrique du sud avec Queen Sono, première création originale de Kagiso Lediga pour Netflix. L’histoire suit Queen Sono (Pearl Thusi), une agente clandestine pour le compte de SOG (Special Operation Group), en quête de vérité sur la mort de sa mère alors qu’elle accomplit diverses opérations pour stopper les criminels de son pays. À mi-chemin entre Alias et James Bond, cette première saison séduit par un rythme effréné, une distribution solide et une exploration des thématiques liées à l’Apartheid et à la corruption du pouvoir en Afrique. L’ensemble parvient sans grand mal à tirer son épingle du jeu, délivrant divertissement et émotions au cours de cette ambitieuse première saison qui n’a rien à envier à certaines productions hollywoodiennes. Avec seulement 6 épisodes, Queen Sono est clairement une série à binger sans hésitation. – Cyril.

Mythic Quest : Le Festin du Corbeau

Nous venant du trio Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz, Mythic Quest n’est pas un nouveau It’s Always Sunny in Philadelphia, mais une comédie de bureau prenant place dans l’univers des gamers. McElhenney incarne le créateur d’un MMORPG ultra populaire et il dirige son équipe vers de nouveaux sommets, ce qui veut dire que le chaos règne, les égos s’entrechoquent, les créatifs et les financiers se font la guerre. C’est finalement assez classique dans son genre, mais cela fonctionne, car les scénaristes ont réussi là où tant d’autres ont échoué en comprenant la culture du milieu qu’ils représentent. Le résultat est fort sympathique, possède un humour léger, mais efficace, n’est pas stupide et délivre quelques bonnes surprises — dont l’excellent épisode 5 que vous pouvez regarder sans avoir vu le reste (très recommandé). – Fabien.

White House Farm

En parallèle au period drama, les britanniques ont fait du true crime drama une spécialité. Plus spécifiquement, la chaine ITV occupe les devants de la scène dans ce domaine, un fait que White House Farm ne dément pas. L’histoire nous ramène en 1985 lorsque la famille Bamber est tuée au cours de la nuit du 6 août, avec Jeremy, le fils de 24 ans en seul survivant. Les soupçons se portent d’abord sur Sheila, fille adoptive et schizophrène du clan, mais un inspecteur émet des doutes et pense que quelqu’un d’autre se cache derrière ce crime horrible. S’ensuit dès lors, en 5 épisodes, une quête de vérité et une exploration de la tragédie et tout ce qui en découle. Parfaitement maitrisée, du sensationalisme au deuil, dans une parfaite sobriété et une sensibilité désarmante, cette mini retrace une affaire difficile avec intelligence et émotion. – Carole.

