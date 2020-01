Quelles séries arrivent en France en janvier 2020 ? Dracula, Krypton, Titans, Jessica Jones, Star Trek: Picard et plus

Bienvenue en 2020 ! L’année commence sous un signe très super-héroique vu que l’on retrouve en France pour ce premier mois de l’année des séries comme Titans, Jessica Jones, The Gifted ou encore Agents of Shield.

Ce n’est naturellement qu’un échantillon, le début d’année se révélant chargé et cela ne va pas changer par la suite. On pourra donc retrouver également les ultimes saisons de Anne With an E, Humans, Power, Krypton et BoJack Horseman.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce premier mois de l’année 2020 :

Mercredi 1er janvier

Messiah – Saison 1 (Netflix)

Spinning Out – Saison 1 (Netflix)

American Horror Story: 1984 – Saison 9 (21h05 sur Canal+ Séries)

Magnus – Saison 1 (Série Club)

Jeudi 2 janvier

The Capture – Saison 1 (StarzPlay)

Bandits des bois – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 3 janvier

Anne With The E – Saison 3 (Netflix)

Humans – Saison 3 (20h50 sur Série Club)

Samedi 4 janvier

Dracula – Saison 1 (Netflix)

The Gifted – Saison 2 (21h00 sur CStar)

Dimanche 5 janvier

Younger – Saison 5 (20h50 sur Téva)

This is Us – Saison 4 (21h00 sur Canal+ Séries )

Rebecka Martinsson – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Lundi 6 janvier

Power – Saison 6 partie 2 (20h40 sur OCS Choc)

Sam – Saison 4 (21h10 sur TF1)

Les rivières pourpres – Saison 2 (21h05 sur France 2)

A Christmas Carol – Mini (21h00 sur Canal+)

Speakerine– Saison 1 (20h50 sur France 5)

Mardi 7 janvier

Krypton – Saison 2 (21h00 sur SyFy)

Magnum – Saison 1 (21h10 sur TF1)

Mercredi 8 janvier

Imposters – Saison 1 (20h50 sur Téva)

Designated Survivor – Saison 2 (21h05 sur Canal+ Séries)

Bob’s Burgers – Saison 8 (21h00 sur MCM)

Jeudi 9 janvier

Six – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Peur sur le lac – Mini (21h10 sur TF1)

Une Île – Saison 1 (20h55 sur Arte)

FBI – Saison 1 (21h10 sur M6)

Man with a plan – Saison 1 (21h00 sur Gulli)

The Loudest Voice – Mini (21h00 sur Canal+)

Teachers – Saison 3 (20h45 sur Comedy Central)

Vendredi 10 janvier

Treadstone – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Jessica Jones – Saison 2 (21h00 sur TF1 Séries Films)

Frankie Drake Mysteries – Saison 1 (21h00 sur Chérie 25)

AJ and The Queen – Saison 1 (Netflix)

Medical Police – Saison 1 (Netflix)

Giri/Haji – Saison 1 (Netflix)

Jamtara – Saison 1 (Netflix)

Titans – Saison 2 (Netflix)

Samedi 11 janvier

Marvel’s Agents of SHIELD – Saison 6 (20h50 sur TF1 SérieClub)

Dimanche 12 janvier

Killing Eve – Saison 1 (21h00 sur TF1 Films Séries)

Mom – Intégrale (9h35 sur TMC)

Lundi 13 janvier

The Outsider – mini (OCS City)

The New Pope – mini (21h00 sur Canal+)

Mardi 14 janvier

Proven Innocent – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Mercredi 15 janvier

Grace and Frankie – Saison 6 (Netflix)

Vendredi 17 janvier

Sex Education – Saison 2 (Netflix)

Ares – Saison 1 (Netflix)

Little America – Saison 1 (Apple TV+)

Lundi 20 janvier

Avenue 5 – Saison 1 (22h05 sur OCS City)

Larry et son nombril – Saison 10 (22h40 sur OCS City)

Family Reunion – Saison 2 (Netflix)

Mercredi 22 janvier

New Amsterdam – Saison 2 (TF1)

Jeudi 23 janvier

Escale Fatale – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Blue Bloods – Saison 8 (20h50 sur Série Club)

October Faction – Saison 1 (Netflix)

L’épouse fantôme – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 24 janvier

Star Trek: Picard – Saison 1 (Amazon)

Les Nouvelles Aventures de Sabrina – Saison 3 (Netflix)

The Ranch – Saison 4b (Netflix)

Mercredi 29 janvier

Omniscient – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 30 janvier

Our Boys – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

Nehama – Episode 1 (00h05 sur Canal+)

The Stranger – mini (Netflix)

Vendredi 31 janvier

BoJack Horseman – Saison 6 partie 2 (Netflix)

Ragnarok – Saison 1 (Netflix)

Luna Nera – Saison 1 (Netflix)

Diablero – Saison 2 (Netflix)

