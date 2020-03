L’agenda des séries US d’avril 2020 : Penny Dreadful, Bosch, Defending Jacob, The Last Kingdom, Mrs. America et plus

Compte tenu de l’actualité, les chaines américaines ont commencé à annuler quelques lancements prévus dans les semaines à venir (comme la saison 4 de Fargo et le dernier spin-off de The Walking Dead). Les dates présentes dans cet article sont donc sujettes à changer.

Celles qui ne devraient pas être modifiées sont celles des fins de séries. Nous disons en effet adieu à de nombreux shows dans les semaines à venir : The Magicians, Hawaii Five-0, Modern Family, Schitt’s Creek, Strike Back, La Casa de las Flores et bien entendu Homeland. D’autres les rejoindrons probablement par la suite, mais rien n’est officiel pour l’instant. Empire arrive à son centième épisode, mais son final ne sera probablement pas pour tout de suite à cause de l’arrêt soudain de la production.

Cet agenda concernant les lancements, signalons le retour de The Good Fight avec sa saison 4 sur CBS All Access, la troisième et ultime saison de Future Man sur Hulu, la saison 3 de Siren sur Freeform, celle de Killing Eve sur BBC America, la seconde de What We Do in The Shadows sur FX, la troisième et également dernière de Vida sur Starz, la saison 4 de The Last Kingdom sur Netflix, celle de Insecure sur HBO ou encore la sixième de Bosch sur Amazon Prime Vidéo.

Au rayon des nouveautés, il y a le spin-off Penny Dreadful: City of Angels sur Showtime, double dose de Mark Ruffalo dans la mini I Know This Much Is True sur HBO, un seul Chris Evans dans Defending Jacob sur Apple TV+, du fantastique avec Tales From The Loop sur Amazon Prime Vidéo, de la rom-com avec The Baker and the Beauty sur ABC, du Southern Gothic sur Spectrum avec Paradise Lost, Cate Blanchett en anti-féministe dans Mrs. America sur Hulu et plus encore.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 1er avril

In The Cut (saison 6 – Bounce)

Jeudi 2 avril

How to Get Away With Murder (saison 6b – ABC)

Man With a Plan (saison 4 – CBS)

Broke (saison 1 – CBS)

Siren (saison 3 – Freeform)

Vendredi 3 avril

La Casa de Papel (saison 4 – Netflix)

Home Before Dark (saison 1 – Apple TV+)

Future Man (saison 3 – Hulu)

Tales From The Loop (saison 1 – Amazon Prime Video)

Harley Quinn (saison 2 – DC Universe)

Lundi 6 avril

The Big Show Show (saison 1 – Netflix)

Mardi 7 avril

The Last O.G. (saison 3 – TBS)

Jeudi 9 avril

The Good Fight (saison 4 – CBS All Access)

Vendredi 10 avril

Brews Brothers (saison 1 – Netflix)

The Trial (saison 1 – Netflix)

Magnum P.I. (saison 2b – CBS)

Dimanche 12 avril

Insecure (saison 4 – HBO)

Run (saison 1 – HBO)

Killing Eve (saison 3 – BBC America)

Lundi 13 avril

Paradise Lost (saison 1 – Spectrum)

The Baker and the Beauty (saison 1 – ABC)

Mercredi 15 avril

What We Do in The Shadows (saison 2 – FX)

Mrs. America (mini-série – Hulu)

Outer Banks (saison 1 – Netflix)

Jeudi 16 avril

In The Dark (saison 2 – The CW)

Vendredi 17 avril

#blackAF (saison 1 – Netflix)

Trying (saison 1 – Apple TV+)

Bosch (saison 6 – Amazon Prime Vidéo)

Lundi 20 avril

The Midnight Gospel (saison 1 – Netflix)

Jeudi 23 avril

La Casa de las Flores (saison 3 – Netflix)

Ghost in the Shell: SAC_2045 (saison 1 – Netflix)

Vendredi 24 avril

After Life (saison 2 – Netflix)

Love 101 (saison 1 – Netflix)

Defending Jacob (saison 1 – Apple TV+)

Dimanche 26 avril

Penny Dreadful: City of Angels (saison 1 – Showtime)

Vida (saison 3 – Starz)

The Last Kingdom (saison 4 – Netflix)

Lundi 27 avril

I Know This Much is True (mini – HBO)

Never Have I Ever (saison 1 – Netflix)

Mercredi 29 avril

Summertime (Saison 1 – Netflix)

Extracurricular (Saison 1 – Netflix)

Jeudi 30 avril

The Victims’ Game (Saison 1 – Netflix)

Les fins de saison/série

Mercredi 1er avril

The Magicians (saison 5 – SyFy)

Vendredi 3 avril

Amazing Stories (saison 1a – Apple TV+)

Hawaii Five-0 (saison 10 – CBS)

High Maintenance (saison 4 – HBO)

Lundi 6 avril

Manifest (saison 2 – NBC)

Mardi 7 avril

The Resident (saison 3 – FOX)

Schitt’s Creek (saison 6 – POP)

Mercredi 8 avril

Modern Family (saison 11 – ABC)

Dimanche 12 avril

Black Monday (saison 2a – Showtime)

Lundi 13 avril

Briarpatch (saison 1 – USA Network)

Jeudi 16 avril

Devs (mini – Hulu)

Vendredi 17 avril

Strike Back (saison 8 – Cinemax)

Lundi 20 avril

Better Call Saul (saison 5 – AMC)

The Plot Against America (mini – HBO)

Mercredi 22 avril

Little Fires Everywhere (mini – Hulu)

Jeudi 23 avril

Superstore (saison 5 – NBC)

Brooklyn Nine-Nine (saison 7 – NBC)

Dimanche 26 avril

Homeland (saison 8 – Showtime)

Lundi 27 avril

Breeders (saison 1 – FX)

Dispatches From Elsewhere (saison 1 – AMC)

Mercredi 29 avril

Dave (saison 1 – FXX)

Jeudi 30 avril

Cake (saison 2 – FXX)

Better Things (saison 4 – FX)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.