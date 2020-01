L’agenda des séries US de février 2020 : Locke & Key, The Sinner, Homeland, Narcos, Better Call Saul, Hunters…

Ce mois de février sera celui des retours longtemps attendus, à commencer par celui de l’anthologie Manhunt qui, après une excellente première saison sur Discovery, a été sauvée de l’annulation par Spectrum (une saison 3 a déjà été commandée).

Surtout, il y a le retour de Homeland avec sa huitième et dernière saison que l’on n’attendait plus (proposée avec la saison 2 de Kidding sur Showtime). Better Call Saul revient pour sa part avec sa saison 5 sur AMC qui ne sera pas la dernière (la sixième le sera). Sur Netflix, la saison 2 d’Altered Carbon est bientôt là, tout comme la saison 2 de Narcos: Mexico (ou saison 5 de Narcos) et la dernière de Las chicas del Cable. Cinemax proposera la huitième et dernière saison de Strike Back ; Starz ramène Outlander pour sa saison 5 ; et The Sinner débarque avec sa saison 3 sur USA Network

Au rayon des nouveautés, Edie Falco est à la tête de la série policière Tommy sur CBS, Rosario Dawson dans Briarpatch sur USA Network et Zoey Kravitz est Rob Gordon dans la nouvelle adaptation de High Fidelity sur Hulu. Al Pacino mène un joli casting dans une chasse aux nazis dans les ’70s dans Hunters sur Amazon Prime Video. Netflix adapte des comics avec la très attendue Locke & Key, mais aussi I Am Not Okay With This.

Enfin, signalons que Power sur Starz, Fresh Off The Boat sur ABC, Criminal Minds sur CBS et Almost Family sur FOX se terminent de façon définitive dans les semaines qui viennent.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 3 février

Manhunt (saison 2 – Spectrum)

Mardi 4 février

The Flash (saison 6b – The CW)

Jeudi 6 février

Tommy (saison 1 – CBS)

Brooklyn Nine-Nine (saison 7 – NBC)

Indebted (saison 1 – NBC)

Katy Keene (saison 1 – The CW)

Interrogation (saison 1 – CBS All Access)

The Sinner (saison 3 – USA Network)

Briarpatch (saison 1 – USA Network)

Vendredi 7 février

MacGyver (saison 4 – CBS)

High Maintenance (saison 4 – HBO)

Mythic Quest: Raven’s Banquet (saison 1 – Apple TV+)

My Holo Love (saison 1 – Netflix+)

Locke & Key (saison 1 – Netflix)

Dimanche 9 février

Kidding (saison 2 – Showtime)

Homeland (saison 8 – Showtime)

Lundi 10 février

Agatha Raisin (saison 3 – Acorn TV)

Mardi 11 février

For Life (saison 1 – ABC)

Cherish The Day (saison 1 – OWN)

Jeudi 13 février

Narcos (saison 5 – Netflix)

Vendredi 14 février

High Fidelity (saison 1 – Hulu)

Utopia Falls (saison 1 – Hulu)

Las chicas del Cable (saison 5 – Netflix)

Strike Back (saison 8 – Cinemax)



Dimanche 16 février

Outlander (saison 5 – Starz)

Duncanville (saison 1 – FOX)

Good Girls (saison 3 – NBC)

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 1 – NBC)

NCIS: New Orleans (saison 6b – CBS)

Mardi 18 février

Workin’ Moms (saison 4 – CBC)

Jeudi 20 février

Spectros (saison 1 – Netflix)

Sacred Lies (saison 2 – Facebook)

Vendredi 21 février

Hunters (saison 1 – Amazon Prime Vidéo)

Gentefied (saison 1 – Netflix)

Puerto 7 (saison 1 – Netflix)

Dimanche 23 février

Better Call Saul (saison 5 – AMC)

The Walking Dead (saison 10 partie 2 – AMC)

The Rookie (saison 2b – ABC)

When Calls The Heart (saison 7 – Hallmark)

Mercredi 26 février

SEAL Team (saison 3b – CBS)

I Am Not Okay With This (saison 1 – Netflix)

Jeudi 27 février

Followers (saison 1 – Netflix)

Altered Carbon (saison 2 – Netflix)

Vendredi 28 février

Queen Sono (saison 1 – Netflix)

Les fins de saison/série

Mercredi 5 février

Vikings (saison 6a – History)

Jeudi 6 février

Tell Me a Story (saison 2 – CBS All Access)

Dimanche 9 février

Power (saison 6 – Starz)

Mercredi 19 février

Criminal Minds (saison 15 – CBS)

Vendredi 21 février

Harley Quinn (saison 1 – DCU)

Fresh Off The Boat (saison 6 – ABC)

Samedi 22 février

Almost Family (saison 1 – FOX)

Lundi 24 février

Agatha Raisin (saison 3 – Acorn TV)

