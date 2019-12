L’agenda des séries US de janvier 2020 : Sex Education, Sabrina, The Outsider, Deputy, The New Pope et plus

Début d’année chargé, puisque les networks ne trainent pas pour relancer leurs shows cet hiver. La mi-saison s’installe donc rapidement, mais il y aura tout de même du lourd en février.

En attendant, nous ferons nos adieux à Arrow, après la conclusion du crossover annuel de la saison, mais également à The Good Place qui aura un final extralong pour l’occasion. Sur Netflix, ce sont BoJack Horseman et The Ranch qui reviennent pour se terminer définitivement.

Sur la plateforme de streaming, les nouveautés seront également au rendez-vous, cela ne s’arrête simplement jamais. On notera Spinning Out, un drama dans le monde du patinage ; un road trip coloré avec AJ And The Queen ; une parodie déjantée dans Medical Police ; encore des vampires avec October Faction ; ou encore The Stranger, un thriller britannique basé sur du Harlan Corben. Enfin, Sex Education revient pour sa saison 2, Les nouvelles aventures de Sabrina pour sa saison 3 et Grace & Frankie pour sa saison 6.

Sur FOX, Stephen Dorff sera un policier dans Deputy, tandis que NBC ramène Manifest pour sa saison 2 et adapte James Patterson dans Lincoln Rhyme. ABC lance la comédie musicale Zoey’s Extraordinary Playlist. CBS a un nouveau spin-off avec FBI: Most Wanted. Freeform a un reboot avec Party of Five et de l’original avec Everything’s Gonna Be Okay par le créateur de Please Like Me. SyFy lance la saison 5 de The Magicians. HBO proposera The New Pope et The Outsider, deux mini-séries, en plus de la nouvelle comédie de science-fiction Avenue 5 et du retour de Curb Your Enthusiasm. Hulu mettra en ligne l’intégralité de la saison 2 de Shrill… et plein d’autres choses encore.

Enfin, signalons que CBS organise un premier crossover entre Hawaii Five-0 et Magnum PI qui aura lieu le 3 janvier sur CBS. À noter que Magnum arrive en France sur TF1, il y a donc peu de chance que cette rencontre se produise proprement chez nous. Sur ABC, ce sont Station 19 et Grey’s Anatomy qui ont le droit à un nouveau crossover, le 23 janvier.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Mercredi 1er janvier

Almost Family (saison 1b – FOX)

Messiah (saison 1 – Netflix)

Spinning Out (saison 1 – Netflix)

Jeudi 2 janvier

Last Man Standing (saison 8 – FOX)

Deputy (saison 1 – FOX)

Jeudi 2 janvier

Hawaii Five-0 (saison 10b – CBS)

Magnum PI (saison 2b – CBS)

Blue Bloods (saison 10b – CBS)

Samedi 4 janvier

Dracula (saison 1 – Netflix)

Dimanche 5 janvier

Power (saison 6b – Starz)

The Simpsons (saison 31b – FOX)

Bob’s Burgers (saison 10b – FOX)

Family Guy (saison 18b – FOX)

God Friended Me (saison 2b – CBS)

NCIS: Los Angeles (saison 11b – CBS)

Lundi 6 janvier

Manifest (saison 2 – NBC)

The Neighborhood (saison 2b – CBS)

Bob Hearts Abishola (saison 1b – CBS)

All Rise (saison 1b – CBS)

Bull (saison 4b – CBS)

Coroner (saison 2 – CBC)

Mardi 7 janvier

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 1 – NBC)

The Resident (saison 3b – FOX)

FBI: Most Wanted (saison 1 – CBS)

FBI (saison 2b – CBS)

NCIS (saison 15b – CBS)

The Haves and The Have Nots (saison 7 – OWN)

mixed-ish (saison 1b – ABC)

black-ish (saison 6b – ABC)

Emergence (saison 1b – ABC)

Kim’s Convenience (saison 6 – CBC)

Mercredi 8 janvier

Party of Five (saison 1 – Freeform)

Chicago Med (saison 5b – NBC)

Chicago Fire (saison 8b – NBC)

Chicago PD (saison 7b – NBC)

Criminal Minds (saison 15 – CBS)

Modern Family (saison 11 – ABC)

Single Parents (saison 2b – ABC)

Stumptown (saison 1b – ABC)

Burden of Truth (saison 3 – CBC)

Fortunate Son (saison 1 – CBC)

Jeudi 9 janvier

Superstore (saison 5b – NBC)

Perfect Harmony (saison 1b – NBC)

The Good Place (saison 4b – NBC)

Will & Grace (saison 11b – NBC)

Law & Order: Special Victim Unit (saison 21b – NBC)

The Unicorn (saison 1b – CBS)

Young Sheldon (saison 3b – CBS)

Mom (saison 7b – CBS)

Carol’s Second Act (saison 1b – CBS)

Evil (saison 1b – CBS)

Vendredi 10 janvier

Lincoln Rhyme (saison 1 – NBC)

AJ And The Queen (saison 1 – Netflix)

Medical Police (saison 1 – Netflix)

Dimanche 12 janvier

The Outsider (saison 1 – HBO)

Vera (saison 12 – ITV)

Lundi 13 janvier

The Good Doctor (saison 3b – ABC)

The New Pope (mini – HBO)

Cold Feet (saison 9 – ITV)

Mardi 14 janvier

This Is Us (saison 4b – NBC)

New Amsterdam (saison 2b – NBC)

Arrow (saison 8b – The CW)

Mercredi 15 janvier

Good Trouble (saison 2b – Freeform)

Grace and Frankie (saison 6 – Netflix)

The Magicians (saison 5 – SyFy)

SWAT (saison 3b – CBS)

The Goldbergs (saison 7 – ABC)

Schooled (saison 2b – ABC)

Nancy Drew (saison 1b – The CW)

68 Whiskey (saison 1 – Paramount)

Jeudi 16 janvier

Everything’s Gonna Be Okay (saison 1 – Freeform)

Grown-ish (saison 3 – Freeform)

Supernatural (saison 15b – The CW)

Legacies (saison 2b – The CW)

Vendredi 17 janvier

Sex Education (saison 2 – Netflix)

Ares (saison 1 – Netflix)

American Housewife (saison 4b – ABC)

Fresh Off the Boat (saison 6b – ABC)

Charmed (saison 2b – The CW)

Dynasty (saison 3b – The CW)

COBRA (saison 1 – Sky One)

Little America (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 19 janvier

9-1-1: Lone Star (saison 1 – FOX)

Avenue 5 (saison 1 – HBO)

Curb Your Enthusiasm (saison 10 – HBO)

Supergirl (saison 5b – The CW)

Batwoman (saison 1b – The CW)

Lundi 20 janvier

Prodigal Son (saison 1b – FOX)

All American (saison 2b – The CW)

Black Lightning (saison 3b – The CW)

Family Reunion (saison 1b – Netflix)

Mardi 21 janvier

Legends of Tomorrow (saison 5 – The CW)

The Conners (saison 2b – ABC)

Bless this Mess (saison 2b – ABC)

Project Blue Book (saison 2 – History)

Mercredi 22 janvier

Nora from Queens (saison 1 – Comedy Central)

Riverdale (saison 4b – The CW)

Jeudi 23 janvier

Picard (saison 1 – CBS All Access)

October Faction (saison 1 – Netflix)

Outmatched (saison 1 – FOX)

The Bold Type (saison 4 – Freeform)

Station 19 (saison 2 – ABC)

Grey’s Anatomy (saison 16b – ABC)

A Million Little Things (saison 2b – ABC)

Vendredi 24 janvier

Shrill (saison 2 – Hulu)

Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 3 – Netflix)

The Ranch (saison 4b – Netflix)

Mardi 28 janvier

Miracle Workers (saison 2 – TBS)

Mercredi 29 janvier

Omniscient (saison 1 – Netflix)

Jeudi 30 janvier

The Stranger (saison 1 – Netflix)

Vendredi 31 janvier

BoJack Horseman (saison 6b – Netflix)

Diablero (saison 2 – Netflix)

Luna Nera (saison 1 – Netflix)

Ragnarok (saison 1 – Netflix)

Les fins de saison/série

Dimanche 5 janvier

Bless The Harts (saison 1 – FOX)

Jeudi 9 janvier

Star Trek: Short Treks (saison 2 – CBS All Access)

Vendredi 10 janvier

High School Musical: The Series (saison 1 – Disney+)

Vendredi 17 janvier

Servant (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 19 janvier

Ray Donovan (saison 7 – Showtime)

Jeudi 23 janvier

Perfect Harmony (saison 1 – NBC)

Vendredi 24 janvier

Truth Be Told (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 26 janvier

Shameless (saison 9 – Showtime)

The L Word: Generation Q (saison 1 – Showtime)

Work in Progress (saison 1 – Showtime)

Mardi 28 janvier

Arrow (saison 8 – The CW)

Jeudi 30 janvier

The Good Place (saison 4 – NBC)

Evil (saison 1 – CBS)

