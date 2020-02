L’agenda des séries US de mars 2020 : Westworld, The Plot Against America, Kingdom, Ozark, Devs, Supernatural et plus

Nous arrivons à cette période de transition, la fin de l’hiver, le début du printemps. Les chaines américaines entrent dans la dernière partie de leur saison et c’est ainsi que The Outsider se termine pour laisse sa place à la saison 3 de Westworld sur HBO. La chaine câblée proposera par ailleurs la mini-série évènement The Plot Against America de David Simon.

Autre retour attendu, celui de Supernatural qui, après une pause de quelques semaines revient pour les derniers épisodes de sa saison 15 qui seront également les derniers de la série. The CW lancera par ailleurs la saison 2 de Roswell, New Mexico. Sur NBC, Lincoln Rhyme passera le relais à The Blacklist qui reprendra sa saison 7 où elle s’était arrêtée l’automne dernier et la nouvelle Council of Dads s’installera le mardi pour aider les amateurs de mélodrame familial à avoir leur dose quand This Is Us sera terminée. Enfin, Empire revient aussi pour ses derniers épisodes sur FOX.

Du côté du câble, FX a quelques nouveautés sur son programme comme les Breeders avec Martin Freeman et Dave avec le rappeur et comédien Lil Dicky, tandis que Better Things revient avec sa saison 4. Sur AMC, Jason Segel se lance dans un jeu de pistes complexe dans Dispatches from Elsewhere. Sur Pop, la comédie familiale One Day at a Time revient à la vie avec sa saison 4, alors que Brockmire entame son ultime saison sur IFC. Dans un genre bien différent, SyFy propose Vagrant Queen, une série d’action dans l’espace.

Au niveau du streaming, le programme de Netflix est comme toujours chargé avec notamment la saison 2 de Kingdom, les troisièmes de On My Block, Ozark et Elite, ainsi que la mini-série Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker avec notamment Octavia Spencer. Sur AppleTV+, on pourra découvrir le revival de l’anthologie Amazing Stories. Enfin, Hulu lancera la mini-série Devs d’Alex Garland (en parallèle de FX) et Little Fires Everywhere avec Reese Witherspoon et Kerry Washington.

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Dimanche 1er mars

Dispatches from Elsewhere (saison 1 – AMC)

Lundi 2 mars

Breeders (saison 1 – FX)

Mardi 3 mars

Empire (saison 6b – Fox)

Mercredi 4 mars

Diggstown (saison 2 – CBC)

Dave (saison 1 – FXX)

Twenties (saison 1 – BET)

Jeudi 5 mars

Better Things (saison 4 – FX)

Cake (saison 2 – FXX)

Devs (mini-série – Hulu)

Vendredi 6 mars

Paradise PD – saison 2 (Netflix)

The Protector – saison 3 (Netflix)

Amazing Stories – saison 1 (AppleTV+)

Mercredi 11 mars

On My Block – saison 3 (Netflix)

Vendredi 13 mars

Flack (saison 2 – Pop)

Kingdom – saison 2 (Netflix)

Elite – saison 3 (Netflix)

Bloodride – saison 1 (Netflix)

The Valhalla Murders – saison 1 (Netflix)

Women Of The Night – saison 1 (Netflix)

Jessy & Nessy – saison 1a (Amazon)

Dimanche 15 mars

Westworld (saison 3 – HBO)

Black Monday (saison 2 – Showtime)

Lundi 16 mars

Roswell, New Mexico (saison 2 – The CW)

The Plot Against America (mini – HBO)

My Brilliant Friend (saison 2 -HBO)

9-1-1 (saison 3 – FOX)

Supernatural (saison 15b – The CW)

Mercredi 18 mars

Motherland: Fort Salem (saison 1 – Freeform)

Little Fires Everywhere (saison 1 – Hulu)

Brockmire (saison 4 – IFC)

Jeudi 19 mars

Feed Good – saison 1 (Netflix)

Altered Carbon: Resleeved – saison 1 (Netflix)

Vendredi 20 mars

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (mini – Netflix)

The Letter for the King – saison 1 (Netflix)

The Blacklist (saison 7b – NBC)

Lundi 23 mars

Freud (saison 1 – Netflix)

Mardi 24 mars

One Day at a Time (saison 4 – Pop)

Council of Dads (saison 1 – NBC)

Jeudi 26 mars

Tacoma FD (saison 2 – TruTV)

Unorthodox – saison 1 (Netflix)

Vendredi 27 mars

Ozark (saison 3 – Netflix)

Vagrant Queen (saison 1 – SyFy)

Dimanche 29 mars

Three Busy Debras (saison 1 – Adult Swim)

Beef House (saison 1 – Adult Swim)

Lundi 30 mars

Almost Paradise (saison 1 – WGN)

Mardi 31 mars

If Loving You is Wrong (saison 5 – OWN)

Les fins de saison/série

Mercredi 4 mars

Party of Five (saison 1 – Freeform)

Good Trouble (saison 2 – Freeform)

Jeudi 5 mars

Good Trouble (saison 3a – Freeform)

Dimanche 8 mars

The Outsider (saison 1 – HBO)

Dare Me (saison 1 – USA Network)

Kidding (saison 2 – Showtime)

Lundi 9 mars

9-1-1: lone star (saison 1 – FOX)

All American (saison 2 – The CW)

Black Lightning (saison 3 – The CW)

Mardi 10 mars

The Haves and the Have Nots (saison 7 – OWN)

Jeudi 12 mars

The Unicorn (saison 1 – CBS)

Carol’s Second Act (saison 1 – CBS)

Everything’s Gonna Be Okay (saison 1 – Freeform)

Hospital Playlist (saison 1 – Netflix)

Vendredi 13 mars

Lincoln Rhyme (saison 1 – NBC)

Dimanche 15 mars

Avenue 5 (saison 1 – HBO)

Dimanche 22 mars

Curb Your Enthusiasm (saison 10 – HBO)

Mardi 24 mars

This Is Us (saison 4 – NBC)

Cherish The Day (saison 1 – OWN)

Project Blue Book (saison 2 – History)

Mercredi 25 mars

Awkwafina Is Nora From Queens (saison 1 – Comedy Central)

Jeudi 26 mars

Star Trek: Picard (saison 1 – CBS All Access)

The Bold Type (saison 4 – Freeform)

The Sinner (saison 3 – USA Network)

A Million Little Things (saison 2 – ABC)

Dimanche 29 mars

Our Cartoon President (saison 3 – Showtime)

