Aidan Turner : Au-delà de Ross Poldark, 4 rôles marquants de l’acteur

La carrière d’Aidan Turner sur le petit écran à commencer dans The Tudors avec deux lignes de dialogues dans le pilote de la série. L’acteur irlandais originaire de Dublin a parcouru du chemin depuis, vu qu’il est devenu le fameux Ross Poldark dans la série BBC One qui est en diffusion en France sur la chaine Chérie 25.

Il ne faudra cependant pas trop longtemps à Aidan Turner pour décrocher plus que deux lignes et finalement se faire remarquer dans d’autres productions de la BBC. L’acteur s’établit d’ailleurs d’abord dans la série de genre avant de donner un autre élan à sa carrière avec des rôles dans des period dramas.

Au-delà de Ross Poldark, voici donc 4 rôles à voir d’Aidan Turner :

Being Human

Si Ross Poldark est l’archétype de l’héros byronique, il n’était pas le premier de ce genre pour Aidan Turner. L’acteur s’était déjà fait remarquer dans le registre grâce à Being Human. Cette série surnaturelle fut le porte étendard de BBC Three et nous relatait la cohabitation du vampire Mitchell (Turner), du loup-garou George (Russell Tovey) et de la fantôme Annie (Lenora Crichlow) durant ses trois premières saisons. Cette histoire nous parlait bien évidemment de ce que cela signifie d’être humain et de combattre ses démons personnels au jour le jour. Dans le cas de Mitchell, cela signifiait souvent de ne pas répondre à sa soif de sang.

Desperate Romantics

Après avoir joué un être surnaturel, Aidan Turner enfile le costume d’un artiste Pré-Raphaélite auprès de Rafe Spall, Samuel Barnett et Sam Crane. Les six épisodes qui composent Desperate Romantics favorisent alors le divertissement pur à l’aide de certains excès narratifs complètement assumés. Le milieu de l’art offre un contexte différent qui aide ainsi l’ensemble à se démarquer et attiser la curiosité. Qui plus est, Aidan Turner retrouve ici Amy Manson qui a également joué dans Being Human.

La trilogie du Hobbit

Près pour une aventure de près de 9 heures (en version longue) ? Aidan Turner est un membre de la compagnie de nains menée par Thorin dans la trilogie du Hobbit. Avec Gandalf et surtout Bilbo Baggins, ce groupe va donc se lancer dans un périlleux voyage vers la Montagne Solitaire où se trouve un trésor gardé par le redoutable Smaug. Dans le cas de Kili, que joue Turner, sa rencontre avec l’elfe Tauriel (Evangeline Lilly) l’aidera à se démarquer de ses autres compagnons de route.

And Then There Were None

Le classique d’Agatha Christie a été revisité par BBC dans cette adaptation en trois parties où Aidan Turner est l’une des dix personnes invités à venir passer un peu de temps sur une île. Il prête ainsi ses traits à Philip Lombard, un militaire qui est soupçonné d’avoir entrainé la mort de 21 hommes.

Et ensuite ? Poldark s’est terminée en 2019 après 5 saisons sur BBC One. L’acteur pourra prochainement être vu dans la peau de Leonardo Da Vinci dans une nouvelle série consacrée à l’artiste, actuellement en tournage.

