Angel et Papi de Pose : l’amour à toutes épreuves

Comme le veut la tradition, Critictoo célèbre la Saint-Valentin en mettant à l’honneur les couples dans les séries télévisées.

Cet article contient des spoilers sur la saison 2 de Pose.

Dans sa première saison, Pose nous plante le décor : l’univers haut en couleur des bals qui tranchent tellement avec les nombreux dangers que doivent affronter les membres de la communauté LGBTQ+ de ce New York à la fin des années 80, début des années 90.

Parmi les personnages tous plus attachants les uns que les autres, on retrouve notamment Angel (Indya Moore) et Papi (Angel Bismark Curiel). Tous deux sont recueillis par Blanca qui va tout faire pour qu’ils s’en sortent sans qu’on puisse imaginer un instant que ces deux-là puissent être au centre d’une histoire d’amour.

D’ailleurs, les deux personnages ont assez peu d’interactions privilégiées dans la première saison. Ils incarnent même des univers très opposés. Angel est enfermée dans sa solitude. Elle semblerait se prostituer pour tenter de ressentir quelque chose. Jusqu’au jour où elle rencontre Stan (Evan Peters), un client marié qui veut la sortir de la rue, lui paie un bel appartement, mais n’assume ni de quitter son foyer, ni d’être attirée par une transgenre. L’histoire se finit mal et laisse Angel plus dépressive et blessée que jamais.

Papi, lui, incarne dans un premier temps, le rayon de soleil de la famille recomposée de Blanca. Dés le départ, il revendique son hétérosexualité, mais ne porte jamais le moindre jugement sur ceux qui l’entourent. Il est celui qui fait rire et qui remonte le moral aux autres, sans avoir véritablement de storyline propre.

Mais tout va donc évoluer dans la seconde saison.

Avec la popularisation du « vogue » de Madonna, Angel va décrocher un job de mannequin et dans les moments de doutes, c’est Papi qui va être là pour la réconforter. Lui déclarant sa flamme et faisant naître entre ces deux personnages une histoire d’amour qu’on n’avait pas du tout vu venir.

Et alors que souvent les histoires sorties de nulle part ne prennent pas dans le cœur des téléspectateurs, on y croit immédiatement. Leur histoire d’amour est pendant toute la saison sur le fil. C’est joli sans tomber dans l’eau de rose. Ils connaissent leurs difficultés, sans drama inutile. Et ils surtout ils nous offrent une bouffée d’oxygène dans une saison où plane encore plus la menace de la maladie et de la mort.

Sur le papier, Angel et Papi sont tellement peu assortis que l’alchimie qu’il y a entre eux tient du miracle. C’est sans doute ce qui fait que leur histoire est encore plus touchante. D’autant qu’ensemble, ils arrivent à se tirer mutuellement vers le haut.

Papi est un véritable moteur pour sa belle. Il n’a de cesse de la rassurer et de la motiver à ne pas accepter les barrières que la société pourrait mettre en travers de son chemin. Et pour y arriver, il se sent lui-même obligé de mûrir, de devenir un homme meilleur, pour la mériter. Le bien qu’ils se font mutuellement est vraiment touchant.

Personnellement et professionnellement, la saison 2 de Pose s’achève pleine de promesses pour les tourtereaux. Espérons que tout cela va continuer dans la saison 3 car elle risque d’être suffisamment dramatique en bien des points ! Épargnez donc ce couple atypique, mais parfaite définition de l’amour et de ses bienfaits.

