Claire Danes : Avant Homeland, l’actrice en 5 rôles emblématiques

Après toutes ces années à combattre le terrorisme et autres menaces, la carrière de Carrie Mathison approche de sa conclusion. En effet, Showtime diffuse les derniers épisodes de la série d’espionnage Homeland qui mettait ainsi en scène Claire Danes dans la peau de l’agent bipolaire qui s’est faite une réputation en soupçonnant Nicholas Brody d’être un traitre. Un rôle qui aura offert à l’actrice une nouvelle reconnaissance auprès du public et des critiques et qui lui aura valu plus d’une statuette, dont deux Emmy Awards.

Naturellement, avant de devenir agent de la CIA, Claire Danes a prêtes ses traits à plus d’un personnage classique, ayant fait sa percée à la télévision avant de se tourner vers le grand écran. A l’occasion de la diffusion de l’ultime saison de Homeland, voici 5 rôles marquants de l’actrice :

1 | My So-Called Life ou Angela, 15 ans (1994-1995)

Si My So-Called Life (ou Angela,15 ans chez nous) n’a duré qu’une saison de 19 épisodes, cela fut suffisant pour qu’elle devienne un classique du petit écran qui, par son traitement de sujets épineux en son temps et son approche adulte du monde adolescent, a laissé une empreinte indélébile. Claire Danes – qui était âgée de 13 ans lors du tournage du pilote – endosse ainsi le rôle d’Angela, une adolescente qui s’interroge sur elle-même et le monde qui l’entoure. Ce rôle lui vaudra une nomination aux Emmy Award en 1995.

2 | Little Women ou Les 4 filles du Docteur March (1994)

Déjà porté à l’écran à plus d’une reprise et tout récemment par Greta Gerwig, le roman de Louisa May Alcott connait une nouvelle adaptation dans les années 1990 qui permet d’introduire les filles du docteur March à une nouvelle génération avec succès. Dans cette adaptation qui réunit Winona Ryder, Kirsten Dunst, Samantha Mathis, Trini Alvarado, Gabriel Byrne ou encore Christian Bale, Claire Danes joue Elizabeth « Beth » March, la troisième fille de la famille et une pianiste qui est aussi loyale que timide et attentionnée.

3 | Romeo + Juliet (1996)

L’actrice passe d’un classique à un autre avec Romeo et Juliette qui est à son tour remis au goût du jour – tout en préservant le texte d’origine – dans une adaptation clipesque signée Baz Luhrmann (The Get Down) qui aura fait beaucoup parler d’elle à sa sortie – et pas que pour Leonardo DiCaprio. On ne présente plus cette histoire d’amour tragique de Shakespeare qui offrira à Claire Danes, dans la peau de Juliette, de gagner en notoriété.

4 | Stardust (2007)

Adaptation du roman de Neil Gaiman du même nom, Stardust est un film d’aventure et de fantasy qui se présente comme une sorte de Princess Bride des années 2000. Conte de fées à l’époque victorienne, le film aujourd’hui culte suit Tristan, incarné par Charlie Cox (Daredevil), qui part à la recherche d’une étoile tombée du ciel pour prouver son amour à une jeune femme. Claire Danes incarne alors l’étoile en question, qui s’appelle Yvaine et qui est peu disposée à le suivre. C’est un parcours semé d’embûches avec entre autres sorcières et pirates qui se présente pour Tristan qui n’est pas le seul à convoiter cette étoile.

5 | Temple Grandin (2010)

Un an après Jessica Lange avec Grey Gardens, Claire Danes est célébrée et plusieurs fois récompensée pour sa performance dans Temple Grandin. Se basant sur les livres écrits de Grandin, ce téléfilm HBO relate l’histoire vraie d’une femme autiste qui va se spécialiser en zootechnie, s’opposer à la shehita et lutter contre la maltraitance des animaux dans les ranchs et les abattoirs.

***

On notera aussi ses participations à The Rainmaker (L’idéaliste – 1997), film judiciaire avec Matt Damon ; Igby Goes Down (2002), une sorte de coming-of-age story réussi avec Kieran Culkin ; le plus difficilement classable It’s All About Love (2003) ou encore Me and Orson Welles (2008). Signalons également qu’elle tient le premier rôle féminin de l’adaptation cinématographique de The Mod Squad, mais simplement pour son rapport avec le monde télévisuel, le film étant mauvais.

