Avant Black Lightning, où avez-vous déjà vu Cress Williams ?

Cress Williams est un vétéran du petit écran, mais il n’avait jamais été à la tête de sa propre série. Ce n’est bien entendu pas une chose rare, certains acteurs font carrière dans des seconds rôles, mais ils peuvent avoir l’opportunité de porter à leur tour un show sur leurs épaules. Pour lui, il est donc question de Black Lightning qui est actuellement sur The CW (et Netflix en France).

Quand la diffusion débuta, vous vous êtes peut-être demandé où vous l’aviez vu auparavant. Comme je le disais, cela fait longtemps maintenant qu’il est à la télévision. Son premier rôle récurrent fut en 1993 dans Beverly Hills 90210. Après ça, il n’a donc jamais arrêté, passant notamment par Leaving L.A., NYPD Blue ou encore Living Single à la fin des années 90. Il devient régulier en 2000 dans une saison de Nash Bridges.

Tout cela date à présent, tout comme ses passages dans Veronica Mars et A la Maison-Blanche. Faisons donc un tour dans sa filmographie pour voir où vous avez pu le croiser durant les 10-12 dernières années :

Hart of Dixie

Cress Williams n’est pas un petit nouveau sur The CW, puisqu’il était Lavon Hayes dans Hart of Dixie, le maire de Bluebell dans l’Alabama, et ce, pendant 4 saisons.

Close to Home : Juste Cause

Si vous ne connaissez pas Close to Home, elle est étrangement sans cesse en diffusion sur une chaine française, il vous suffit de creuser un peu dans votre programme TV et vous devriez trouver un épisode. Cress Williams a rejoint cette série judiciaire en saison 2 dans le rôle du détective Ed Williams.

Prison Break

Autre série que Cress Williams n’intégra pas immédiatement, Prison Break. Il s’ajoute à la distribution dans la saison 4, incarnant Wyatt Matthewson, un assassin au service de la Compagnie.

Grey’s Anatomy

Du côté des séries médicales, Cress Williams a également été récurrent dans Urgences (Officier Reggie Moore) et il joua même un docteur dans Providence et plus récemment dans la première saison de Code Black. Il est aussi apparu dans Grey’s Anatomy. Il incarnait alors Tucker Jones qui était marié à Miranda Bailey (on a pu le voir dans les saisons 2 et 4).

Friday Night Lights

Terminons par Friday Night Lights dans laquelle Cress Williams incarnait Ornette Howard, le père de Vince (Michael B. Jordan) qui revient dans sa famille après un séjour en prison.

Et vous, où avez-vous déjà vu Cress Williams?

