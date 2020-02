Diane et Kurt de The Good Fight : La démocrate et le républicain 

Comme le veut la tradition, Critictoo célèbre la Saint-Valentin en mettant à l’honneur les couples dans les séries télévisées.

Lors des prémices de The Good Wife, Diane Lockhart était cette femme ayant sacrifié toute vie de famille pour sa carrière. Célibataire et sans enfant, elle ne semblait tolérer dans son intimité que la présence de son chien. Mais, c’est avec l’arrivée de Kurt McVeigh que cette image un tantinet stéréotypée s’est effritée.

De prime abord, tout oppose Diane et Kurt. D’un côté, elle est une fervente démocrate, sorte d’Hillary Clinton (dont une photo trône dans son bureau), elle partage avec l’ancienne candidate à la présidentielle une force de caractère et un indéniable engagement féministe. Mais surtout, Diane lutte avec pugnacité pour la régulation des armes à feu. De l’autre, il est un républicain, membre du Tea Party, il tient en haute estime Sarah Palin et surtout est opposé a toute amputation de son droit à porter un révolver.

Une divergence qui ne tardera pas à créer quelques tensions quand Diane fait appel à lui comme expert balistique dans le cadre d’une affaire d’homicide. Ce dernier taquine l’avocate sur sa proximité avec Hillary Clinton et lui envoie en guise de cadeau l’autobiographie de Sarah Palin. Malgré cela, c’est bien de leur antinomie que vont naitre les sentiments. Diane et Kurt se tiennent tête, ils sont opposés sur le plan politique, mais pourtant uni par la pugnacité avec laquelle ils défendent leurs valeurs.

Un couple atypique qui va très vite trouver une place dans le cœur des spectateurs. Il faut dire, que la romance s’articule autour de deux personnages matures, une chose encore assez rare sur le petit écran, qui apporte une autre sensibilité. Ils ont vécu chacun des vies, des déceptions et des joies, ils savent ce qu’ils veulent et ne tiennent plus vraiment compte de ce que l’on peut penser d’eux. Pourtant, après 7 ans de relation, et si l’ont pensait le couple increvable, l’infidélité révélée de Kurt lors du dernier épisode de The Good Wife va égratigner leur union.

Dès lors, The Good Fight va traiter des conséquences de cette tromperie. Une chose délicate tant Diane s’est construit comme une femme indépendante et intransigeante, mais qui va souligner la déraison des sentiments. Car, au travers de cette lente réconciliation, Diane et Kurt illustrent un fait. Tout est toujours imparfait, et si, par chance après la douleur de cette prise de conscience, l’amour est encore là, alors rien ne pourra plus jamais abimer cela.

C’est comme cela qu’après presque 10 ans de romance, The Good Fight va nous présenter pour la première fois un vrai couple. Fini ce mariage à mi-temps, fini les moments furtifs tous les 30 du mois, fini les vies parallèles dans des appartements séparés ; c’est ensemble que Kurt et Diane affronteront la folie de l’époque Trump.

Voilà pourquoi Diane et Kurt méritent d’être célébrés pour cette Saint-Valentin. Rien ne fut jamais évident entre eux, ils ont vécu côte à côte les affres d’une vie. De la douleur des trahisons à l’ivresse de la passion, mais après tout ce temps, après la valse des démocrates et des républicains, à contrevent d’une époque de division, Diane et Kurt sont là, ensemble et — on l’espère — à jamais.

