Quelles séries arrivent en France en février 2020 ? Vikings, Chicago Fire, Legacies, Better Call Saul, Emergence et plus

Quelles séries démarrent en France en ce mois de février 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix et plus encore.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce second mois de l’année 2020 :

Samedi 1er février

Vikings – Saison 1 à 5 (Netflix)

The Big Bang Theory – Saison 12 (21h05 sur NRJ 12)

Adèle – Saison 1 (Série Club)

Dimanche 2 février

Dynastie – Saison 2 (20h50 sur Téva)

Wisting – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Lundi 3 février

H24 – Saison 1 (21h05 sur TF1)

The Twelve – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Jeudi 6 février

Six – Saison 2 (20h55 sur Warner TV)

Bad Banks – Saison 2 (20h55 sur Arte)

Il s’appelait Madiba – Mini (20h40 sur Histoire TV)

Vendredi 7 février

Locke & Key – Saison 1 (Netflix)

My Holo Love – Saison 1 (Netflix)

Mythic Quest – Saison 1 (Apple TV+)

Dimanche 9 février

Chicago Fire – Saison 7 (21h00 sur CStar)

Lundi 10 février

Baron Noir – Saison 3 (21h00 sur Canal+)

Mardi 11 février

Legacies – Saison 1 (20h55 sur Syfy)

Mercredi 12 février

Emergence – Saison 1 (21h10 sur TF1)

Imposters – Saison 2 (20h50 sur Teva)

Jeudi 13 février

Narcos: Mexico – Saison 2 (Netflix)

MotherFatherSon – Saison 1 (StarzPlay)

Arrow – Saison 1 (20h45 sur AB1)

Vendredi 14 février

High Fidelity – Saison 1 (Netflix)

Les Demoiselles du Téléphone – Saison 5 partie 1 (Netflix)

Rick & Morty – Saison 4 partie 1 VF (Adult Swim)

Lundi 17 février

Mirage – Saison 1 (21h10 sur France 2)

Mardi 18 février

Capitaine Marleau – inédit (21h05 sur France 3)

Vendredi 21 février

Hunters – Saison 1 (Amazon Prime Vidéo)

Robot Chicken – Saison 9 (00h40 sur Adult Swim)

Lundi 24 février

Better Call Saul – Saison 5 (Netflix)

Jeudi 20 février

Amour Fou – Mini (20h55 sur Arte)

Mardi 25 février

Veronica Mars – Saison 4 (20h55 sur Warner TV)

Mercredi 26 février

I Am Not Okay With This – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 27 février

Followers – Saison 1 (Netflix)

Altered Carbon – Saison 2 (Netflix)

Vendredi 28 février

Queen Sono – Saison 1 (Netflix)

