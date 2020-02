Quelles séries arrivent en France en mars 2020 ? Prodigal Son, Kingdom, The Mandalorian, Les Misérables, Ozark et plus

Quelles séries démarrent en France en ce mois de mars 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce troisième mois de l’année 2020 :

Dimanche 1er mars

Hidden: First Born – Saison 1 (Série Club À La Demande)

Harry Bosch – Suite Saison 2 (00h15 sur France 3)

Spartacus – intégrale (StarzPlay)

Lundi 2 mars

Le Caméléon – L’intégrale (19h05 sur RTL9)

Elementary – Saison 7 (20h50 sur Série Club)

Mardi 3 mars

Breeders – Saison 1 (23h40 sur Canal+ Séries)

Jeudi 5 mars

Marvel’s Runaways – Saison 3 (21h00 sur SyFy)

Vendredi 6 mars

Amazing Stories – Saison 1 (Apple TV+)

Paradise PD – Saison 2 (Netflix)

The Protector – Saison 3 (Netflix)

Devs – Mini-série (23h00 sur Canal+ Séries)

Samedi 7 mars

Fauda – Saison 3 (20h50 sur Paris Première)

Dimanche 8 mars

Inspecteur Barnaby – Saison 21 (21h05 sur France 3)

Arctic Circle (Ivalo) – Saison 1 (Polar+)

Lundi 9 mars

Coroner – saison 2 (20h55 sur 13ème Rue)

Les bracelets rouges – saison 3 (21h10 sur TF1)

ZéroZéroZéro – saison 1 (21h00 sur Canal+)

Alex Hugo – épisode inédit (21h05 sur France 2)

Better Things – Saison 4 (22h05 sur Canal+ Séries)

Mardi 10 mars

Prodigal Son – saison 1 (21h10 sur TF1)

Ray Donovan – Saison 7 (21h05 – Canal+ Séries)

Dave – Saison 1 (23h05 sur Canal+ Séries)

Mercredi 11 mars

Une Belle Histoire – saison 1 (21h05 sur France 2)

On My Block – saison 3 (Netflix)

Grey’s Anatomy – Saison 16 (21h05 sur TF1)

Chicago Med – Saison 4 (22h50 sur TF1)

Jeudi 12 mars

Profilage – saison 10 (21h10 sur TF1)

Vendredi 13 mars

Kingdom – Saison 2 (Netflix)

Elite – Saison 3 (Netflix)

Bloodride – Saison 1 (Netflix)

The Valhalla Murders – Saison 1 (Netflix)

Women Of The Night – Saison 1 (Netflix)

Jessy & Nessy – Saison 1a (Amazon)

Astrid et Raphaëlle – Saison 1 (21h05 sur France 2)

NCIS – Saison 17 (21h05 sur M6)

Dimanche 15 mars

Tell Me a Story – Saison 2 (20h55 sur 13ème Rue)

Lundi 16 mars

Westword – Saison 3 (OCS City)

Meurtres au paradis – Saison 9 (21h05 sur France 2)

Jeudi 19 mars

Dos au mur (Bedrag) – Saison 3 (20h55 sur Arte)

Feed Good – Saison 1 (Netflix)

Vendredi 20 mars

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker – Mini (Netflix)

Vampires – Saison 1 (Netflix)

The Letter for the King – saison 1 (Netflix)

Validés – saison 1 (Canal+ Séries)

Lundi 23 mars

Freud – Saison 1 (Netflix)

Mardi 24 mars

Paranoïa (Trust Me UK S2) – Mini-série (20h55 sur Warner TV)

The Mandalorian – Saison 1 (Disney+)

High School Musical : La Comédie musicale, la série – Saison 1 (Disney+)

Jeudi 26 mars

Unorthodox – saison 1 (Netflix)

Les Misérables – mini (StarzPlay)

Vendredi 27 mars

Ozark – Saison 3 (Netflix)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.