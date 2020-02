Eleanor et Chidi de The Good Place : Vers l’infini et l’au-delà

Comme le veut la tradition, Critictoo célèbre la Saint-Valentin en mettant à l’honneur les couples dans les séries télévisées.

Ceux qui me connaissent le savent, le romantisme et moi, cela fait souvent deux. Mais ceux qui me connaissent savent aussi que The Good Place et moi, c’est une grande, grande histoire d’amour qui vient de me laisser brisé, esseulé, meurtri. Alors je me réconforte dans le souvenir qu’au-delà du génie de la série sur lequel je pourrais revenir pendant des années, il y a un élément qui y a contribué et qui mérite d’être souligné : la relation entre Eleanor (Kristen Bell) et Chidi (William Jackson Harper).

Aux prémisses de la série, il y a cette histoire d’âme sœur fomentée par Michael pour torturer Eleanor et Chidi lors de leur rencontre. Ils sont deux opposés, deux personnes qui n’auraient jamais été amenées à se rencontrer si ce n’est dans cette précise configuration. Leur association de départ n’est donc pas le fruit du hasard, un grand geste romantique ou une providence, c’est le fait d’une manipulation. Leur coller l’étiquette d’âmes sœurs est donc impossible.

Pourtant, au fur et à mesure, ils vont apprendre de leurs différences et de leurs défauts. Sans les gommer, ils vont s’apprivoiser et se connaître, des milliers de fois. Eleanor et Chidi, au fil des reboots que vont subir leurs existences, se trouvent toujours à un moment donné. Les opposés s’attirent et c’est bien ce qui se passe entre ces deux personnes que rien ne rapproche mais qui vont se rendre meilleurs l’un par l’autre.

Là où Chidi doit apprendre à lâcher prise, Eleanor ne sait pas faire confiance et penser à quelqu’un d’autre qu’elle. Leur présence dans The Good Place et les aventures absurdes et incroyables vont alors leur offrir l’opportunité de s’améliorer. Si cela est dû en grande partie au groupe et l’amitié qu’ils cultivent, les sentiments qu’ils vont développer seront le matériel idéal pour qu’ils deviennent des personnes plus en paix avec elles-mêmes et deux personnes capable d’aimer sans condition.

Leur relation décolle réellement lors de la troisième saison, une fois qu’ils récupèrent leur mémoire et qu’Eleanor réalise tout ce qui s’est passé entre eux et à quel point elle tient à lui. Mais comme toute relation qui se respecte, elle sera semée d’embûches et quelle embûche ! Alors que le sort de toute l’humanité est en jeu, elle accepte qu’il ne se souvienne plus d’elle, quitte à le perdre pour un Jeremy Bearimy incertain. S’il fallait une preuve d’amour ultime, la voici.

Et pourtant, Chidi lui en donnera mille autres, dont une parfaite lors du neuvième épisode de la saison 4, montrant que s’ils essaient de sauver l’univers, c’est Eleanor qui le sauve lui. Ils n’ont jamais été un vrai fil rouge à la série mais leur relation a permis à la fin de la série de se construire autour de ses enjeux sans que ce soit un éternel will they/won’t they. C’était beau de les voir vouloir se retrouver et, de ce fait, sauver l’humanité.

Il y a mille choses à dire sur cette série et tout autant sur ce couple mal assorti, mal placé, malmené au début pour enfin trouver un terrain, un équilibre sur lequel se retrouver, s’entendre et s’aimer. Mais plus que tout, c’est l’amitié qu’ils ont l’un pour l’autre et les uns pour les autres qui a offert le plus beau tremplin pour l’épanouissement de ce couple que je n’oublierai pas de sitôt. Jusqu’à ce que je les retrouve dans The Good Place.

