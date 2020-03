Eleanor Tomlinson : Où avez-vous déjà vu Demelza de Poldark ?

Que serait Poldark sans Demelza ? Forcément, bien différent et en vérité peu reconnaissable. La série inspirée de la saga littéraire de Winston Graham a offert une place de choix à celle qui partage la vie de son héros byronien. Demelza n’est pas une femme de l’ombre et elle partage ainsi dignement l’affiche avec Ross Poldark, apporte un certain équilibre et de la stabilité dans une existence bien mouvementée par les nombreuses épreuves.

Demelza est interprété par l’actrice britannique Eleanor Tomlinson, qui a certainement gagné en reconnaissance grâce à la série Poldark. Née le 19 mai 1992 à Londres, Eleanor Tomlinson est la fille de Judith Hibbert, une chanteuse, et de Malcolm Tomlinson, un acteur et commentateur de courses hippiques. Elle a un frère, Ross Tomlinson, qui est également acteur (et que l’on a pu voir dans la série Four Weddings and a Funeral). L’actrice a commencé sa carrière en 2005 dans un téléfilm avant de trouver ses rôles les plus notables dans l’univers des séries TV.

Eleanor Tomlinson est peut-être déjà apparu sur votre télévision et vous ne vous en souvenez plus. Voici ainsi 5 rôles de l’actrice au-delà de Poldark :

Jack le chasseur de géants (2013)

On commence en passant par le cinéma, avec le blockbuster Jack le Chasseur de géants, film de fantasy qui n’a pas vraiment trouvé le succès mais qui a offert néanmoins un peu d’exposition à l’actrice. L’histoire nous ramène à une époque moyenâgeuse et suit Jack (Nicholas Hoult), jeune fermier, entrouvre les portes d’un monde fantastique qu’il croyait appartenir aux contes de son enfance. En aidant un moine qui fuyait, il entre en possession de haricots magiques et se retrouve à combattre des géants pour sauver une princesse… qui n’est autre qu’Eleanor Tomlinson.

The White Queen (2013)

Mini-série en 10 épisodes de BBC One, The White Queen se base sur les romans de Philippa Gregory pour retracer l’opposition entre les York et les Lancastre pour le trône d’Angleterre.Eleanor Tomlinson tient un rôle important, apparaissant dans 7 épisodes de la série dans la peau d’Isabelle Neville, fille de Lord Warwick et sœur aînée d’Anne Neville, duchesse de Clarence par son mariage avec George, duc de Clarence. Cela signifie qu’elle est liée à Edward of Lancaster, incarné par Joey Batey.

Death Comes to Pemberley (2013)

Quand Jane Austen rencontre P.D. James, cela donne Death Comes to Pemberley, connu en France sous le titre La mort s’invite à Pemberley , une suite policière à Orgueil et Préjugés. L’histoire prend place six ans après le mariage de Darcy et Elizabeth. Le couple s’apprête à organiser un bal chez eux, mais leur vie paisible est chamboulée lorsqu’un crime a lieu à Pemberley et que Wickham (Matthew Goode) en est le principal suspect. L’actrice prête ici ses traits à Georgina Darcy, la soeur de Fitzwilliam qui développe des sentiments pour le jeune avocat Henry Alveston (James Norton).

Témoin Indésirable (2018)

Entre deux saisons de Poldark, Eleanor Tomlinson participe à l’adaptation d’Ordeal By Innoncence ou Témoin Indésirable d’Agatha Christie, dans laquelle elle retrouve d’ailleurs Matthew Goode. Le soir de Noël 1954, la richissime Rachel Argyll est assassinée à Sunny Point, le somptueux domaine de la famille. Jack, son fils adoptif, est vite inculpé et incarcéré. Il ne sera jamais jugé : il meurt en prison avant son procès. Dix-huit mois plus tard, un inconnu se présente chez les Argyll, assurant détenir le preuve de l’innocence de Jack. Qui est-il ? dit-il vrai ? Et dans ce cas, qui a tué Rachel ? Dans cette histoire, Eleanor Tomlinson prête ses traits à Mary Durrant-Argyll, fille adoptive de Leo et Rachel, et épouse de Philip Durrant (Matthew Goode, donc).

La Guerre des Mondes (2019)

BBC One revisite le classique de H.G. Wells et nous livre ainsi une version victorienne de La Guerre des Mondes. L’histoire commence ainsi à Londres, en 1905, à l’époque du roi Édouard VII. George (Rafe Spall) a quitté sa femme et tente de commencer une nouvelle vie commune avec Amy, jouée par Eleanor Tomlinson. Mais la vie quotidienne est interrompue par des météorites qui s’écrasent sur Terre. Celles-ci sont en réalité des sphères extraterrestres venant de Mars. Finalement, des tripodes géants sortent de terre en détruisant tout sur leur passage, tuant les humains et crachant une fumée noire dévastatrice. L’invasion martienne a commencé. On termine pour signifier que l’on peut aussi croiser Joey Batey dans cette mini-série.

Et après ? Poldark est aujourd’hui terminée, et indiquons que l’actrice Eleanor Tomlinson fait partie de la distribution de The Nevers, la nouvelle série de Joss Whedon pour HBO. Pour plus de rôles, rendez-vous sur Imdb.

