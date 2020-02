Ander et Omar de Elite : L’amour interclasse

Comme le veut la tradition, Critictoo célèbre la Saint-Valentin en mettant à l’honneur les couples dans les séries télévisées.

Dans la série Elite, les couples se font et se défont souvent à la vitesse de la lumière, abimés par les trahisons et les secrets des étudiants de Las Encinas. Il faut dire qu’entre les meurtres violents et les disparitions inquiétantes, l’heure n’est pas vraiment à l’amour. Cela dit, il semble s’être opéré comme une exception pour Omar Shanaa (Omar Ayuso) et Ander Nunez (Aron Piper) qui depuis les premières heures d’Elite gravitent l’un autour de l’autre, malgré les difficultés que leur romance naissante traine dans son sillage.

Tout commence lorsqu’Ander, fils de la directrice du lycée privé Las Encinas, rencontre Omar, alors dealer, pour lui acheter de la drogue. Coup du sort ou coup de foudre, les deux adolescents sont immédiatement attirés l’un par l’autre, mais refusent de laisser libre cours à leurs sentiments. Pour Ander, la peur de décevoir sa famille est un frein non négligeable, d’autant qu’il ne fait partie de l’élite que par extension. Il n’a ni les richesses ni le statut de ses amis et craint que sa sexualité ne ternisse les relations avec son entourage. Parfois trop sensible, Ander fait souvent passer les besoins des autres avant les siens même s’il doit pour cela sacrifier son propre bonheur.

Omar quant à lui se débat avec le poids de la religion. S’il n’en rejette pas les enseignements, le secret qu’il garde à propos de sa sexualité est avant tout par peur de la réaction de ses parents et plus particulièrement de son père, extrêmement strict à ce sujet. Contrairement à Ander, qui d’une certaine manière a tout ce dont il a besoin pour réussir, Omar vit dans la pauvreté et a le sentiment d’être pris au piège d’une vie qu’il ne contrôle pas. Peu importe ses efforts pour s’émanciper ou être heureux, les conditions imposées par sa situation familiale le ramène toujours devant les conséquences dramatiques de ses choix.

La première saison d’Elite les présente alors dans un jeu du chat et de la souris rythmé par le danger de la révélation de leur secret. Si la route n’est pas aisée et prend quelques chemins de traverse, c’est au travers de leur dialogue et leur empathie mutuelle qu’ils réussissent à s’affirmer et vivre leur histoire avec honnêteté.

Cela ne veut pourtant pas dire qu’ils parviennent à dépasser les démons de leur passé. Ainsi, la seconde saison explore leur difficulté à concilier leurs choix avec leur bonheur florissant. Une fois de plus, le dialogue et l’ouverture d’esprit leur permet d’affronter les obstacles qui se dressent devant eux et offre une perspective bien plus mature et inattendue. Tout n’est pas gagné, mais l’espoir est bien là.

Si Elite s’apparente souvent à un plaisir coupable sans conséquence, je dois avouer avoir été touché par le couple d’Ander et Omar. Tout dans leur relation est à la fois classique, moderne et réutilise des codes maintes fois présentés sans pour autant leur donner la conclusion escompté. On en vient rapidement à croiser les doigts pour que rien ne leur arrive, qu’ils puissent enfin se dire «je t’aime » et le croire. Et lorsque la série nous gratifie d’un moment dans leur intimité, à l’abri des retournements de situations qui torturent les autres personnages, il n’est pas difficile de s’y confondre et de rêver à leur côté.

Avec un peu de chance, la saison trois continuera de capitaliser sur cette romance qui sait comment faire battre notre cœur.

