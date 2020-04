Frak ! 7 manières de ne pas dire « Fuck » dans les séries

Il est interdit d’être trop vulgaire à la télévision américaine quand on n’est pas sur une chaine payante, en particulier si on vise un public familial. Certains scénaristes cherchent donc toujours un moyen de contourner le problème et s’amusent ainsi avec le langage. Souvent, il est simplement question de jurer dans une autre langue — Firefly le faisait en mandarin par exemple, I Love Lucy en espagnol.

Là où Jack Bauer ne peut pas aller au-delà du « Dammit ! » certaines séries de science-fiction nous proposent leur propre langage. C’est comme cela que nous nous sommes retrouvés avec des variantes désormais bien connues pour ne pas dire « Fuck » :

1. Frell – Farscape

Vous ne connaissez pas encore Farscape ?

2. Frak – Battlestar Galactica

Le mot s’épelait « Frack » dans la série originale.

3. Smeg – Red Dwarf

4. Holy flurking shnit! – The Simpsons

5. shtako – Defiance

Majoritairement, shtako remplace simplement « shit », mais il fut aussi occasionnellement employé pour remplacer « fuck ».

6. Fork – The Good Place

Dans The Good Place, personne ne vous entendra jurer.

7. La censure – The Magicians

Pourquoi trouver un substitut quand on peut couper le son, comme dans The Magicians ?

