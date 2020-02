Harry ou Luke, connaissez vous bien vos Treadaway ?

À l’image des frères Ashmore, Harry et Luke Treadaway sont jumeaux et acteurs. Ils ont d’ailleurs fait leurs débuts au cinéma ensemble dans le film Brothers of the Head en 2005.

Comme de nombreux acteurs britanniques, ils font régulièrement de la télévision, même si Harry est celui qui s’est le plus imposé sur le petit écran à travers des productions mieux représentées par chez nous. En ce moment, Harry est justement dans Star Trek: Picard sur CBS All Access, tandis que son frère était récemment dans une adaptation d’Agatha Christie de la BBC.

Voici un tour d’horizon (non exhaustif) de la carrière des Treadaway sur le petit écran. Aviez-vous reconnu lequel des deux jouait dans les séries que vous regardiez ?

Harry Treadaway dans Meadowlands (Cape Wrath – 2007)

C’est Harry qui est le fils de la famille Borgan dans Meadowlands qui fuit un passé trouble en entrant dans un programme de protection de témoins. Elle s’installe à Meadowlands, une petite ville de province pour commencer une nouvelle vie avant d’être rapidement rattrapée par ses peurs.

Luke Treadaway dans Thirteen Steps Down (2012)

C’est Luke qui incarne le personnage principal de Thirteen Steps Down, adaptation du roman de Ruth Rendell, et qui est donc obsédé par le tueur John Christie.

Harry Treadaway dans Le Vol des Cigognes (2013)

On reste dans le domaine de l’adaptation en compagnie d’Harry avec le portage à l’écran du Vol des Cigognes de Jean-Christophe Grangé. Il joue Jonathan, étudiant qui décide de poursuivre l’oeuvre de son patron après la mort de ce dernier. Il suit la migration des cigognes vers l’Afrique afin de comprendre la disparition de beaucoup d’entre elles.

Luke Treadaway dans Vicious (2015)

C’est Luke qui incarne la version jeune de Freddie ou Ian McKellen dans la comédie Vicious qui se centre sur deux hommes gays vivant ensemble depuis près de 50 ans. C’est dans l’épisode 5 de la saison 2 que cela se passe.

Harry Treadaway dans Truckers (2013)

C’est Harry qui est un conducteur de camions travaillant à Nottingham dans la série chorale Truckers écrite par William Ivory. Le cinquième épisode se centre sur son personnage.

Luke Treadaway dans Fortitude (2015-2018)

C’est Luke qui endosse le rôle du jeune scientifique qui est allé risquer sa vie à Fortitude, petite ville de l’Arctique en apparence tranquille avant d’être secoué par le meurtre violent d’un scientifique britannique. Après cela, la violence s’est durablement installée.

Harry Treadaway dans Penny Dreadful (2014-2016)

On reste dans le domaine de la science, celle qui dépasse les limites, en compagnie de Harry. Il prête ainsi ses traits au docteur Frankenstein, la création de Mary Shelley dans Penny Dreadful.

Luke Treadaway dans The Hollow Crown (2016)

C’est Luke que l’on retrouve dans la saison 2 de The Hollow Crown, plus spécifiquement dans l’épisode Richard III face à Benedict Cumberbatch où il endosse le rôle de Henry VII.

Harry Treadaway dans Mr Mercedes (2017-2018)

C’est Harry qui est dans Mr Mercedes, adaptation du roman de Stephen King où il incarne Brady Hartsfield, le tueur à la Mercedes qui décide de s’en prendre à Bill Hodges, détective venant de partir à la retraite et qui souffre d’une dépression.

Luke Treadaway dans Ordeal by Innocence (2018)

BBC One adapte des romans d’Agatha Christie et Luke fait donc partie du casting de Témoin indésirable (Ordeal By Innocence) avec Bill Nighy, Anna Chancellor, Matthew Goode, Alice Eve, Eleanor Tomlinson, Christian Cooke et Ella Purnell. Notons qu’Harry a lui aussi participé à une adaptation d’un Agatha Christie : il a joué dans La Dernière Énigme, premier épisode de la saison 2 de Miss Marple, en 2006.

Harry Treadaway dans The Crown (2019)

Dans la saison 3 de The Crown, c’est Harry Treadaway qui prête ses traits à Roddy Llewellyn, le baronnet britannique qui eu une longue relation avec la princesse Margaret (Helena Bonham Carter).

Luke Treadaway dans Traitors (2019)

C’est Luke Treadaway qui joue Hugh Fenton, un politicien pris dans les manigances de l’agent double, Feef Symonds (Emma Appleton), dans la série britannique Traitors de Channel4 et Netflix.

Harry Treadaway dans Star Trek: Picard (2020)

C’est Harry Treadaway qui incarne l’espion romulien Narek dans la nouvelle série Star Trek: Picard.

Publié en aout 2017, cet article sur les frères Treadaway est remis en avant à l’occasion d’une mise à jour.

