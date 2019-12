Ian Somerhalder : 5 rôles marquants de l’acteur avant V Wars

Ian Somerhalder est à l’affiche de V Wars, récemment mise en ligne sur Netflix. Cette série vampirique se centre sur le Dr Luther Swann (Ian Somerhalder) qui pénètre dans un monde d’horreur indicible quand une mystérieuse maladie transforme son meilleur ami Michael Fayne (Adrian Holmes) en un prédateur assoiffé de sang. Tandis que le virus se répand, faisant toujours plus de victimes, la société se divise en deux camps avec les gens « normaux » d’un côté, et les « vampires » de l’autre.

Né le 8 décembre 1978 à Covington, en Louisiane, Ian Somerhalder se lance d’abord — entre ses 10 et 13 ans — dans une carrière de mannequinat avant de choisir de devenir acteur à 17 ans.

Retour ainsi sur 5 rôles marquants de l’acteur :

Young Americans (2000)

Nous sommes au début de la carrière de Ian Somerhalder. C’est dès lors avec Young Americans que certains téléspectateurs découvrent l’acteur. Cette courte série (une saison1) WB et spin-off de Dawson suit Will (Rodney Scott), lycéen d’une famille sans argent, qui décroche une bourse pour étudier durant l’été dans une école privée. L’acteur incarne Hamilton, autre étudiant et fils du directeur qui développe des sentiments pour un autre élève, Jake (Katherine Moennig).

The Rules of Attraction (2004)

On fait un détour par le cinéma, avec Les Lois de l’attraction, adaptation du second roman de Breat Easton Ellis par Roger Avary. Ce dernier relate la descente aux enfers d’une bande de jeunes étudiants américains à la fin des années 1980. Dans cet ensemble qui réunit James Van Der Beek, Shannyn Sossamon et Jessica Biel, Somerhalder incarne Paul Denton, homosexuel issu d’un milieu bourgeois pour qui rien ne tourne jamais comme il faut.

Lost (2004-2010)

C’est dans la série Lost que Ian Somerhalder fait sa véritable percée. Il incarne Boone Carlyle, l’un des passagers du vol 815 qui s’est écrasé sur une île et qui doit apprendre à survivre. Le groupe ne tarde cependant pas à découvrir qu’il se passe des choses étranges sur cette île. Pour Boone, cependant, les choses vont prendre un tournant tragique assez rapidement, vu que l’acteur ne sera régulier que sur la première saison. Il fera des apparitions dans les saisons 2, 3 et 6 (dont le final de la série).

Tell Me You Love Me (2007)

Après Lost, Ian Somerhalder fait un détour par HBO avec la série dramatique Tell Me You Love Me. Création de Cynthia Mort d’une saison, la série s’intéresse à trois couples pour explorer les problèmes d’intimités dans leur relation. L’acteur vient alors compléter la distribution dans la peau de Nick qui développera des liens avec Jamie dont la relation avec Hugo s’est récemment brisée. L’acteur apparait dans 6 épisodes (sur 10).

The Vampire Diaries (2009-2017)

Avant de se frotter aux vampires de Netflix, Ian Somerhalder était lui-même vampire dans son rôle aujourd’hui le plus emblématique. Série de The CW qui aura duré 8 saisons, The Vampire Diaries nous relatait l’histoire d’Elena Gilbert (Nina Dobrev), adolescente de 17 ans vivant à Mystic Falls qui fait la rencontre des frères Salvatore, Stefan (Paul Wesley) et Damon (Ian Somerhalder). Cela va complètement changer sa vie et celle de ses amis, découvrant ainsi l’existence des vampires.

