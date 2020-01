Joey Batey : Où avez-vous déjà vu Jaskier de The Witcher ?

Qu’on se le dise, la première saison de The Witcher ne serait pas aussi fun s’il n’y avait pas Jaskier, barde et compagnon de voyage du sorceleur Geralt of Rivia. Il rythme les épisodes où il est présent avec musique et humour.

Jaskier est interprété par l’acteur britannique Joey Batey, qui fait sa percée auprès du grand public avec The Witcher. Né en 1993 et originaire de Newcastle, l’acteur a fait ses débuts dans le thriller britannique Murder on the Home Front et il est apparu depuis dans plusieurs productions.

Joey Batey est peut-être déjà apparu sur votre télévision et vous ne vous en souvenez plus. Voici ainsi 4 rôles de l’acteur avant The Witcher :

The White Queen (2013)

Mini-série en 10 épisodes de BBC One, The White Queen se base sur les romans de Philippa Gregory pour retracer l’opposition entre les York et les Lancastre pour le trône d’Angleterre. Joey Batey apparait dans les épisodes 4 et 5 de la série, où il incarne Edward of Lancaster/Westminster, le fils d’Henry VI et Margaret d’Anjou, marié à Lady Anne Neville.

Strike (2017)

Adaptation des romans de J. K. Rowling, publié sous le pseudonyme Robert Galbraith, Strike suit les enquêtes d’un vétéran de la guerre devenu détective privé à Londres – incarné par Tom Burke. Batey prête alors ses traits à Al Rokeby pour l’adaptation en deux parties de The Silkworm (Le Ver à Soie). Ce dernier est un des demi-frères de Cormoran Strike.

Knightfall (2017-2018)

L’acteur participe à Knightfall, où il aura un petit rôle récurrent. Faisant sa première apparition dans le pilote de la série, il jouera dans un total de 5 épisodes de la série History. Il incarne alors Frère Pierre, un espion pontifical qui a infiltré les Templiers. Il avait pour mission de découvrir où se trouvait le Saint Graal pour révéler ses informations à Roland et sa cohorte.

The War of The Worlds (2019)

Tout récemment, Joey Batey est apparu pour quelques scènes dans le premier épisode de The War of The Worlds, l’adaptation BBC du classique littéraire de H.G. Wells. Prenant place dans l’Angleterre édouardienne, l’humanité est confrontée à une espèce extraterrestre hostile après qu’un météorite venu de Mars se soit écrasé sur Terree. L’acteur endosse le rôle de Henderson, un collègue de George (Rafe Spall), journaliste au London Evening Chronicle.

