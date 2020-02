10 séries dont vous ignorez peut-être l’existence #PeakTV (6ème édition)

Vous connaissez le refrain à présent, nous sommes en plein dans l’ère du #PeakTV, il y a juste trop de séries à la télévision américaine, et cela n’est pas près de changer. On ne le sait que trop bien chez Critictoo, puisque l’on tente de vous tenir au courant de tout ce qui diffusé, à défaut de pouvoir donner notre avis sur tout (et de très loin).

Quoi qu’il en soit, il y a toujours plus de séries sur les services de streaming qui seront bientôt à égalité avec les networks et le câble, qui freine un peu ces derniers temps. Une fois de temps en temps (voir la première liste, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième), nous vous offrons donc une liste de dix séries dont vous ignorez peut-être l’existence.

Notre but ici est surtout d’illustrer la diversité de l’offre actuelle en rappelant l’existence de shows discrets, parfois atypiques, parfois très conventionnels qui pourraient intéresser certains d’entre vous (ou non).

The Godfather of Harlem (Epix)

Se proposant de nous raconter l’histoire du véritable criminel Bumpy Johnson (joué ici par Forest Whitaker), Godfather of Harlem est une des séries de l’automne qui aurait du faire plus de bruit. Elle nous ramène ainsi au début des années 60. Quand la série débute, Bumpy sort de prison où il a été incarcéré pendant 10 ans. Il retrouve alors son ancien quartier en perdition. Désormais, les rues sont contrôlées par la mafia italienne et Bumpy doit donc affronter la famille Genovese pour reprendre le contrôle. Durant cette période violente, il développe une alliance avec un prêcheur radical, Malcolm X (Nigel Thatch).

This Close (Sundance)

Proposée par la plateforme de streaming de Sundance, This Close est une dramédie relationnelle qui parle d’amour et d’amitié entre deux amis sourds vivant à Los Angeles qui a été créée par Shoshannah Stern et Joshua Feldman qui tiennent également les premiers rôles.

Limetown (Facebook)

Récemment annulée après une seule saison, Limetown a le mérite d’avoir une première saison qui offre une intrigue complète. De plus, la suite se trouve dans le podcast du même nom de Zack Akers et Skip Bronkie qu’elle adapte. Décrite comme étant un croisement entre le célèbre podcast Serial et The X-Files, cette série se centre sur Lia Haddock (Jessica Biel) qui est une journaliste travaillant pour l’American Public Radio (APR). Dans son émission, elle commence à évoquer l’histoire de Limetown, une petite ville du Tennessee dont l’intégralité de la population a disparu du jour au lendemain. En cherchant à découvrir la vérité, elle se retrouve prise au milieu d’une conspiration qui met sa vie en danger.

Special (Netflix)

Comédie semi-autobiographique de Ryan O’Connell basée sur son mémoire “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”, Special nous parle d’un jeune homosexuel atteint de paralysie cérébrale légère et couvé par sa mère qui décide de prendre son destin en main, et réécrit son histoire pour vivre sa vraie vie, enfin.

The First Wives Club (Bet+)

Remake du film Le Club des ex, The First Wives Club nous propose de suivre trois femmes — l’avocate Ari (Ryan Michelle Bathe), la chirurgienne Bree (Michelle Buteau) et la chanteuse Hazel (Jill Scott) — qui se soutiennent alors que leurs mariages respectifs se décomposent. Elles trouvent de la force dans leur amitié et dans un petit peu de vengeance.

Flack (Pop TV)

Pop TV est une des chaines du câble américain qui développe sérieusement son offre de séries et propose avec Flack, une création d’Oliver Lansley qui met en scène l’actrice Anna Paquin (True Blood), l’histoire de Robyn, une publiciste américaine vivant à Londres qui est excellente dans son travail, mais est incapable à gérer ses problèmes personnels. Elle développe ainsi d’excellentes stratégies pour ses clients et sait faire face à l’imprévu dans un monde où les problèmes peuvent devenir viraux en un instant. Les clients de Robyn sont des célébrités issues du monde du divertissement, de la mode ou encore du sport.

Loudermilk (Audience Network)

Audience Network fermera prochainement ses portes, mais elle a encore une saison de Loudermilk en stock. Cette comédie noire nous raconte l’histoire de Sam Loudermilk (Rob Livingston) qui est un ancien alcoolique et toxicomane qui ne possède aucun filtre. En conséquence, il est en froid avec toutes les personnes de sa vie. S’il a maintenant son problème de boisson sous contrôle, il découvre qu’être clean est la partie facile à gérer lorsque toute son existence est juste chaotique. Quand il se retrouve à aider la jeune Claire (Anja Savcic) à trouver son chemin vers la sobriété, sa vie devient encore plus incontrôlable.

Vida (Starz)

Dramédie relationnelle et familiale qui se base sur la nouvelle « Pour Vida » de Richard Villegas Jr, Vida débute quand deux sœurs mexicano-américaines que tout oppose, Lyn (Melissa Barrera) et Emma (Mishel Prada), sont forcées de retourner dans leur quartier d’enfance pour se confronter au passé et à la véritable identité de leur mère. Elles doivent alors gérer le bar de cette dernière et transformer leur existence pour pouvoir aller de l’avant.

Black Monday (Showtime)

Cette comédie noire créée par David Caspe et Jordan Cahan, Black Monday nous propose de suivre un groupe de rebelles qui ont pris Wall Street d’assaut et ont fini par provoquer le krach boursier de 1987 qui se révèlera être la seconde plus importante baisse jamais enregistrée en un jour sur un marché d’actions. Rod « The Jammer » Jaminski (Don Cheadle) est un autodidacte qui est à la tête de sa propre firme qu’il dirige avec l’aide de Dawn Darcy (Regina Hall), la première femme à la tête d’un groupe de traders à Wall Street… Rod décide de recruter Blair Shmerman (Andrew Rannells), un prodige fraichement diplômé qui est juste trop honnête pour survivre à Wall Street, dans le but de l’utiliser afin de réaliser le coup de sa carrière, mais les choses se compliquent rapidement.

Medici: Masters of Florence (Rai 1)

Création de Frank Spotnitz (The Man in The High Castle) et Nicholas Meyer (Houdini), Medici est une co-production internationale venant d’Italie qui s’intéresse aux Médicis, une famille patricienne de Florence aujourd’hui connue pour avoir déclenché une révolution économique et culturelle en Florence à l’époque de la Renaissance. D’abord de simples commerçants, les Médicis sont devenus des banquiers et des hommes politiques puissants. Chaque saison se focalise sur une période particulière de la famille.

Les avez-vous vu ? Dites-nous quelle(s) série(s) discrète(s) vous aimez ?

