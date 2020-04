Pour une génération de téléspectateurs, Mandy Patinkin n’est autre que Saul Berenson, vétéran de la CIA et mentor de Carrie Mathison (Claire Danes) dans la série Homeland sur Showtime depuis maintenant 6 saisons.

Mandel Bruce Patinkin n’en est certainement pas à ses débuts avec ce rôle désormais emblématique dans sa carrière. Il a derrière lui des dizaines de crédits autant pour la télévision que le cinéma ou encore le théâtre, sans parler quelques albums.

Il faut dire qu’il fit ses premiers pas devant la caméra en 1977 et n’a jamais manqué de travail depuis, pouvant fièrement afficher quelques rôles mémorables sur le grand et le petit écran. Voici donc une sélection, 6 de ses contributions les plus marquantes à la télévision, au cinéma et plus. Naturellement, nous n’y trouvons pas Criminal Minds (Esprits Criminels) qu’il considère comme étant la plus grosse erreur de sa carrière.

1. Yentl (1983)

Film dramatique musical américain, coécrit, coproduit et réalisé par Barbra Streisand, Yentl nous ramène au début du 20e siècle en Pologne pour suivre le parcours de Yentl (Streisand) qui doit se faire passer pour un homme afin de pouvoir étudier le Talmud dans une école réservée aux hommes où elle rencontre Avigdor (Patinkin) avec lequel une relation compliquée se développe rapidement.

3. Sunday in the Park with George (1984)

Aujourd’hui considérée comme étant un classique de Broadway, la comédie musicale Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim et James Lapine débuta sa version finale en 1984 pour nous parler du travail d’artiste et d’art en général, le tout inspiré par un célèbre tableau de Georges Seurat. Mandy Patinkin et Bernadette Peters tiennent les premiers rôles dans la première version de la pièce qui fut couverte de récompenses.

3. The Princess Bride (1987)

The Princess Bride est une célèbre comédie d’aventure/romance/fantasy qui est devenue culte à l’aide de ses dialogues, de son histoire enlevée et de son casting inspiré. Naturellement, Mandy Patinkin y est pour quelque chose avec son interprétation d’Inigo Montoya et son désir de vengeance qui le poussait à répéter sans cesse : « Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. »

4. Alien Nation (1988)

Avant de devenir une série culte, Alien Nation était un film et il est également devenu culte avec les années. Ce long métrage mettait en scène Mandy Patinkin dans la peau de Sam « George » Francisco un policier alien qui doit faire équipe avec Matt Sykes (James Caan) pour gérer les affaires concernant les 300 000 esclaves extraterrestres réfugiés qui sont arrivés sur Terre après que leur vaisseau se soit écrasé. L’acteur est maquillé, mais reste reconnaissable et touchant dans cette sympathique série B qui mérite plus de crédits qu’on ne lui en a donné.

5. Chicago Hope (1994-2000)

Le premier rôle mémorable de Mandy Patinkin sur le petit écran était bien entendu dans Chicago Hope. Dans la série médicale de David E. Kelley pour laquelle l’acteur décrocha un Emmy Award, il jouait Dr. Jeffrey Geiger, le difficile, mais brillant chirurgien. Il quitta le show à la fin de la saison 2, n’apparaissant par la suite que de façon occasionnelle avant de redevenir régulier en saison 5. Au total, il participa tout de même à 60 épisodes (sur les 141).

6. Dead Like Me (2003–2004)

Bien avant Homeland, Mandy Patinkin travailla sur une autre série Showtime. Dans Dead Like Me, il incarnait Rube Sofer, cette figure paternelle qui guidait ses grim reapers devant collecter les âmes de personnes condamnées juste avant que la mort ne les frappe. Il était le cœur de la série et si vous voulez en savoir plus, je vous dirige vers le portrait du personnage.

