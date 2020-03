Michael Sheen : Au delà de Prodigal Son, 5 rôles marquants de l’acteur

Face à Tom Payne dans Prodigal Son se trouve Michael Sheen, qui prête ainsi ses traits à Martin Whitly, un homme intelligent et charismatique qui est également un prédateur ayant tué au moins 23 personnes. Surnommé le chirurgien, il est un tueur en série particulièrement jovial, et déterminé à renouer une relation avec sa famille, et principalement son fils, qui passe ses journées à pourchasser d’autres tueurs en étant consultant pour la police de New York.

Né le 5 février 1969 à Newport (Pays de Galles), Michael Sheen a commencé sa carrière au début des années 1990 au théâtre, attirant l’attention dans des représentations de Roméo et Juliette, Henry V ou encore Amadeus, un rôle qui lui vaudra plusieurs nominations aux Olivier Awards.

C’est donc dans les années 2000 que l’acteur établit une réputation pour son travail sur le petit et grand écran. Si l’acteur n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit d’incarner un personnage ambivalent et monstrueux, il s’est avant tout distingué dans les figures historiques, ayant délivré dans le registre ses performances les plus mémorables. Voici ainsi 5 rôles de l’acteur au-delà de Prodigal Son :

Tony Blair : Le Deal (2003), The Queen (2006) et The Special Relationship (2010)

Michael Sheen, le meilleur Tony Blair ? Il n’est pas le seul acteur à avoir incarné le fameux premier ministre britannique, mais celui qui a le plus brillé dans ce rôle, retranscrivant son point de vue, ses manières et sa soif de pouvoir. Il aura été plus que dévoué au rôle, donnant ainsi naissance à une riche collaboration avec le scénariste Peter Morgan (The Crown), à travers une sorte de trilogie qui explore les différentes périodes de la carrière du ministre. L’acteur obtient alors une renommée internationale grâce à The Queen.

Mais aussi : il attire également les compliments en Angleterre en 2006 pour son interprétation dans Kenneth Williams : Fantabulosa!, un film BBC Four qui s’intéresse à la vie de l’acteur Kenneth Williams.

Frost/Nixon, l’heure de vérité (2008)

La collaboration entre le scénariste Peter Morgan et l’acteur Michael Sheen se poursuit dans une autre œuvre biographique, à savoir Frost/Nixon. Tout commence sur les planches londoniennes en 2006-2007 avant que la pièce ne soit adaptée pour le cinéma devant la caméra de Ron Howard. Sheen reprend ainsi le rôle de Nick Frost, journaliste britannique qui, pour relancer sa carrière en 1977, veut interviewer le président déchu Richard Nixon (Frank Langella, qui tenait aussi le rôle dans la pièce). On notera également la présence de Matthew MacFadyen, dans la peau de John Birt, producteur et homme d’affaires.

Twilight Saga (2009-2012)

On quitte la fiction historique pour se tourner vers le cinéma de genre, et plus précisément vers les vampires de la saga Twilight. Les films nous relatent l’histoire d’amour de Bella Swan, une humaine, et du vampire Edward Cullen. Michael Sheen rejoint la franchise au second volet (Twilight, chapitre II : Tentation) et apparait également dans Twilight, chapitre IV : Révélation — 1re partie et 2e partie. Il devient alors le charismatique méchant vampire Aro, l’un des trois dirigeants des Volturi — le clan dominant dans le monde des vampires.

Mais aussi : Pour ceux qui veulent rester dans les histoires de vampires et loups-garous, Michael Sheen incarne le lycanthrope Lucian dans la franchise Underworld et tient ainsi un rôle important dans Underworld 3 : Le Soulèvement des Lycans, qui est une préquelle à Underworld.

Masters of Sex (2013-2016)

Michael Sheen abandonne toute trace d’accent britannique au profit d’un américain dans la série Masters of Sex pour Showtime. Cette dernière, qui dura 4 saisons pour un total de 46 épisodes, nous offre une version fictionnelle de la vie de deux chercheurs spécialisés dans l’étude des comportements sexuels, William Masters (Michael Sheen) et Virginia Johnson (Lizzy Caplan), durant les années 50 et 60.

Mais aussi : Plus récemment, Michael Sheen a pu être vu dans une autre série américaine, The Good Fight (2019) durant la saison 3, où il incarne l’avocat Roland Blum, présenté brillant, charismatique et machiavélique (mais qui au moins n’est pas un tueur en série !)

Good Omens (2019)

Après avoir joué le loup-garou et le vampire, Michael Sheen est maintenant un ange pour Good Omens, l’adaptation du roman éponyme de Terry Pratchett et Neil Gaiman (connue en France sous le titre De Bons Présages) pour Amazon. L’histoire débute avec l’Antéchrist qui va fêter ses onze ans. Son éducation a été supervisée par un ange, Aziraphale (Michael Sheen), et un démon, Crowley (David Tennant), résidant sur Terre depuis l’époque de la première pomme. Mais voilà, suite à un coup du sort, l’enfant a été échangé à la maternité. Le véritable Antéchrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres. Et ça, ça change tout ! Une course contre la montre commence pour l’ange et le démon qui, finalement, se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. Good Omens nous propose alors une belle histoire d’amitié sous fond d’apocalypse !

