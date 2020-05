Quelles séries arrivent en France en mai 2020 ? The Blacklist, Killing Eve, Un soupçon de magie, Billions et plus

Quelles séries démarrent en France en ce mois de mai 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce cinquième mois de l’année 2020 :

Vendredi 1er mai

Trying – Saison 1 (Apple TV+)

Hollywood – Saison 1 (Netflix)

Into The Night – Saison 1 (Netflix)

Heureux… ou Presque – Saison 1 (Netflix)

Cucumber & Banana – Mini (Série Club À La Demande)

Upload – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Battlestar Galactica – Intégrale (Amazon Prime Video)

Samedi 2 mai

Betty – Saison 1 (OCS City)

Dimanche 3 mai

Commissaire Dupin (21h05 sur France 3)

Lundi 4 mai

Rick & Morty – Saison 4b (Adult Swim)

The Act – Mini (20h50 sur Polar+)

Mardi 5 mai

Billions – Saison 5 (23h00 sur Canal+ Séries)

Mercredi 6 mai

Workin’ Moms – Saison 4 (Netflix)

jeudi 7 mai

L’agent immobilier – Mini (20h55 sur Arte)

Rig 45 – Saison 2 (Starzplay)

Vendredi 8 mai

Valeria – Saison 1 (Netflix)

Dead To Me – Saison 2 (Netflix)

The Eddy – Saison 1 (Netflix)

Samedi 9 mai

The White Princess – Mini (21h05 sur Chérie 25)

Lundi 11 mai

I Know This Much is True – Mini (OCS City)

Un soupçon de magie (Good Witch) – Saison 1 (21h00 sur Gulli)

Bienvenue chez les Huang (Fresh Off the Boat) – Saison 5 (11h45 sur M6)

Stargate Origins: Catherine – Mini (20h55 sur Warner TV)

Mardi 12 mai

Gotham – Saison 5 (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend – Épisode interactif (Netflix)

jeudi 14 mai

Au nom du père – Saison 2 (20h55 sur Arte)

The Blacklist – Saison 6 (Netflix)

Killing Eve – Saison 3 (21h00 sur Canal+)

Line of Duty – Saison 4 (20h55 sur Warner TV)

Vendredi 15 mai

OPJ Pacifique Sud – Saison 1 (20h55 sur France Ô)

White Lines – Saison 1 (Netflix)

Chichipatos – Saison 1 (Netflix)

She-Ra et les Princesses au Pouvoir – Saison 5 (Netflix)

Samedi 16 mai

La Reine et le Conquistador – Saison 1 (Netflix)

Siren – Saison 2 (20h50 sur Teva)

Dimanche 17 mai

Hightown – Saison 1 (Starzplay)

Lundi 18 mai

Carter – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

Stargate Universe – intégrale (Warner TV)

Mardi 19 mai

Zoey et son incroyable playlist – Saison 1 (Warner TV)

A l’Ombre des Magnolias – Saison 1 (Netflix)

Shades of Blue – Saison 3 (20h55 sur France Ô)

Vendredi 22 mai

Homecoming – Saison 2 (Amazon Prime Video)

Control Z – Saison 1 (Netflix)

Dickie – Saison 1 (Adult Swim)

Samedi 23 mai

Dynastie – Saison 3 (Netflix)

Jeudi 28 mai

Spides – Saison 1 (21h00 sur SyFy)

Vendredi 29 mai

Central Park – Saison 1 (Apple TV+)

Space Force – Saison 1 (Netflix)

Reine du Sud (Queen of the South) – Saison 4 (Netflix)

Dimanche 31 mai

I Am The Night – Mini (13ème Rue)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.